Επίσημο αίτημα της Τουρκίας για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE

Την κατάθεση επίσημου αιτήματος για τη συμμετοχή στο Μέσο Δράσης για την Ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE) από την Τουρκία, επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόσο η Τουρκία, όσο και η Νότιος Κορέα επιβεβαίωσαν την επιθυμία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα συνολικού ύψους €150 δισ.

«Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τόμας Ρένιερ, ερωτώμενος σχετικά κατά την ενημέρωση των συντακτών Τύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ο Ρένιερ σημείωσε ότι και η Νότιος Κορέα έχει καταθέσει παρόμοιο αίτημα. Επικαλούμενος λόγους εμπιστευτικότητας, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να εξειδικεύσει περαιτέρω σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας και αρκέστηκε στο να εξηγήσει την τωρινή κατάσταση διαπραγμάτευσης με άλλες τρίτες χώρες.

Σε ερώτησή της «Εφ.Συν.» προς τον Τομά Ρενιέ για τις δικλείδες ασφαλείας της Ε.Ε. απέναντι σε χώρες που απειλούν κράτη-μέλη, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Καταλαβαίνω πού το πας, πράγματι. Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας καθησυχάσω, εσάς και όλους τους πολίτες και τα κράτη μέλη, είναι ότι εμείς φυσικά δεν ήρθαμε με έναν τέτοιο κανονισμό. Δεν το κάναμε άμεσα. Φυσικά και έχουμε δικλείδες ασφαλείας. Δεν λέω ότι θα ισχύουν ειδικά για την Τουρκία, αλλά προχωρώ προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά μιλώντας, έχουμε δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών μας, της βιομηχανίας μας. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στο Άρθρο 16 του κανονισμού ασφαλείας που λέει τι γίνεται αν μια τρίτη χώρα παραβιάζει με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα, τα συμφέροντα ασφαλείας ενός από τα κράτη μέλη μας ή της Ε.Ε. στο σύνολό της, θα έχουμε τη δυνατότητα να την αποκλείσουμε από τη συμμετοχή στο μέσο ασφαλείας μας. Αυτό είναι καθαρά υποθετικό. Σε καμία περίπτωση δεν κάνω τη σύνδεση με την Τουρκία. Απλώς λέω, γενικά, ότι έχουμε θεσπίσει ισχυρές δικλείδες ασφαλείας στον κανονισμό».

Σε συνέχεια της διάθεσης των κονδυλίων στα 19 κράτη - μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο SAFE, και όπου η Κύπρος θα λάβει €1,181 δισ., η Επιτροπή σημείωσε ότι «τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να εμπεριέχονται στα εθνικά επενδυτικά σχέδια που κατατίθενται από τα κράτη - μέλη, κατά το μέγιστο ποσοστό του 35%. Αυτό εμπεριέχει όλες τις τρίτες χώρες τη στιγμή που μιλάμε».

Για μεγαλύτερο ποσοστό από το 35%, «θα πρέπει να διαπραγματευτούν μια διμερή συμφωνία, και εκεί βαδίζουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά». Σχετικά με αυτή την κατεύθυνση και τα επόμενα βήματα, «περιμένουμε τη σχετική απόφαση από το Συμβούλιο για διαπραγματεύσεις με Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά».