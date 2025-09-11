Αθήνα, 34°C
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Ψήφισμα για τους Ελληνοκυπρίους που κρατούνται στα κατεχόμενα

Μαρία Ψαρά

Με μεγάλη πλειοψηφία «πέρασε» το ψήφισμα που υποστηρίχθηκε από όλες τις μεγάλες πολιτικές ομάδες (The Left, S&D, Renew, PPE, ECR), και καταδικάζει την παράνομη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων πολιτών της ΕΕ  στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Η ψηφοφορία έλαβε χώρα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, μετά από τη συζήτηση της Τετάρτης. 

Το ψήφισμα έλαβε από τους 602 ψηφίσαντες, 597 ψήφους υπέρ και μόλις 5 αποχές και αποτελεί μια ισχυρή πολιτική δήλωση υπέρ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εγκρίθηκε ακόμη και η προφορική τροπολογία του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ (The Left) Γιώργου Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία προστίθεται στο κείμενο ότι «έχοντας υπόψιν ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 οι τρεις από τους πέντε Ελληνοκύπριους πολίτες αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους από το μη αναγνωρισμένο στρατιωτικό δικαστήριο, όμως παραμένουν στις κατεχόμενες περιοχές και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.»

 
