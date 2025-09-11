Η Πολωνία λέει ότι θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την παραβίαση του εναέριου χώρου της

«(Εφιστούμε) την προσοχή του κόσμου σε αυτή την άνευ προηγουμένου ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ένα μέλος του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM.

«Έχω μιλήσει ενώπιον του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ στο παρελθόν και μου φάνηκε ότι τα επιχειρήματά μας βρήκαν απήχηση, ότι έπιασαν τόπο. Δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Πολωνίας», είπε.

Ο Σικόρσκι επέμεινε επίσης ότι η επίθεση ήταν σκόπιμη.

«19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας, αρκετές δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν, μερικά καταρρίφθηκαν, η δράση διήρκεσε 7 ώρες, όλη τη νύχτα - επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ατύχημα», είπε.

Ο Σικόρσκι είπε ότι η Πολωνία δεχόταν «ένα τσουνάμι» δηλώσεων υποστήριξης από συμμάχους, αλλά «πρέπει αυτό να μεταφραστεί σε γεγονότα». Προειδοποίησε επίσης κατά των υπονοιών ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν ουκρανικής και όχι ρωσικής προέλευσης, απορρίπτοντάς τα ως μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας παραπληροφόρησης.