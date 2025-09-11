Ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ - «Τα παιδιά να μη βγουν από τα σπίτια»

Μαζική επίθεση της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη νοτιοδυτική περιοχή του Μπέλγκοροντ κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές την Τετάρτη.
Μάλιστα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, κάλεσε τις οικογένειες να είναι σε επιφυλακή και τα παιδιά να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Επιπλέον, ανακοίνωσε πως τα εμπορικά κέντρα θα κλείσουν προσωρινά και τα σχολεία θα λειτουργήσουν εξ αποστάσεως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ τα πανεπιστήμια θα αποφασίσουν εάν θα διεξάγουν μαθήματα δια ζώσης.
«Λόγω της επιχειρησιακής κατάστασης, αναστέλλουμε προσωρινά τη λειτουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων», έγραψε σε μήνυμα στο Telegram.
Νωρίτερα, ο Γκλάντκοφ δήλωσε ότι μια ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και σε ένα σπίτι.
Ενώ, όπως μεταδίδει το The Moscow Times, το μήνυμα του κυβερνήτη ήρθε λίγο πριν ανακοινώσει ότι τρείς άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το Μπέλγκοροντ έχει γίνει αρκετές φορές στόχος της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου.
