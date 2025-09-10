Κοινό σύστημα αεράμυνας ζητά ξανά ο Ζελένσκι - Επικοινωνία με Τουσκ, Ρούτε, φον ντερ Λάιεν

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως από τη Ρωσία και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους • «Μύθοι» τα περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, απαντά η Μόσχα

«Κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και αποτελεσματική ασπίδα για την αντιαεροπορική άμυνα της Ευρώπης», ζητά ξανά ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες μετά το συμβάν με την κατάρριψη ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και τις αλληλοκατηγορίες που ακολούθησαν.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως από τη Ρωσία και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του. «Πρέπει να εργαστούμε για ένα κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική (αντιπυραυλική-αντιαεροπορική) ασπίδα πάνω από την Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

«Η Ουκρανία το έχει προτείνει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε από κοινού στις τρέχουσες προκλήσεις και να είμαστε προετοιμασμένοι σε ενδεχόμενες απειλές για όλους τους Ευρωπαίους στο μέλλον», συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον ενημέρωσε για τη συνεργασία των συμμάχων με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο Ζελέσνκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας συζήτησαν επίσης το θέμα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και την υποστήριξη των παιδιών της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, «επιτέθηκε» λεκτικά στην Πολωνία και αποκάλεσε «μύθους» τα περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό εναέριο χώρο. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία.

Προειδοποιεί ο Γκουτέρες - Κίνδυνος για «ανεξέλεγκτη σύρραξη», λέει ο Ματαρέλα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Αυτό το επεισόδιο «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν στην Πολωνία.

«Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στη Ρωσία και στις χώρες του ΝΑΤΟ. «Το συμβάν με τα ντρόουν στην Πολωνία είναι σοβαρότατο. Εκείνο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, από το οποίο μπορεί να κυλήσει κανείς σε ένα βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας», πρόσθεσε ο Ματαρέλα από την Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι η όλη κατάσταση εκτραχύνεται και «λόγω απειλητικών δηλώσεων του Κρεμλίνου κατά ευρωπαϊκών χωρών, κάτι το οποίο προκαλεί επιπλέον ανησυχία».