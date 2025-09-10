Το ρωσικό ΥΠΕΞ αποκαλεί «μύθους» τους ισχυρισμούς της Πολωνίας για τα drones

Η Ρωσία υποστηρίζει πως πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία και δεν υπήρχαν σχέδια για επίθεση σε στόχους στην Πολωνία • Για σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας κάνει λόγο η Πολωνία

Έντονες διπλωματικές εξελίξεις καθώς το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, «επιτίθεται» λεκτικά στην Πολωνία και αποκαλεί «μύθους» τα περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό εναέριο χώρο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία. Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες.

Ωστόσο, η πολωνική κυβέρνηση δεν φαίνεται πείθεται από τις ρωσικές απαντήσεις και υποστηρίζει πως η πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι. Έκανε λόγο για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο την Πολωνία η οποία οργανώνεται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, σε σχέση με το περιστατικό στον εναέριο χώρο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε με «αινιγματικό» τρόπο για την φερόμενη παραβίαση ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, μετά την κατάρριψη τους από τη Βαρσοβία. «Τι τρέχει με τη Ρωσία που παραβιάζει με drones τον εναέριο χώρο της Πολωνίας;...!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.



Η κατάσταση προκάλεσε συναγερμό σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς σε περίπτωση επίθεσης σε κράτος μέλος της συμμαχίας, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να εμπλακούν και να συνδράμουν.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «επικίνδυνη συμπεριφορά» της Ρωσίας και είπε πως η Συμμαχία ανταποκρίθηκε «πολύ αποτελεσματικά». «Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές: Δώσε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία (...) σταμάτα τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας και να ξέρεις ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε. Την αμέριστη αλληλεγγύη της στην Πολωνία εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης μετά τη «παραβίαση» του εναέριου χώρου της.

