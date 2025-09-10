H αναφορά της Φον ντερ Λάιεν σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Πρόεδρος της Κομισιόν έκανε ειδική αναφορά στις πυρκαγιές που αυτό το καλοκαίρι κατέκαψαν πολλές περιοχές της Ευρώπης. Όπως είπε, πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια (10.000 τ.χλμ.) κάηκαν, μια έκταση περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Βελγίου.

«Η κλίμακα των ζημιών είναι τεράστια. Και γνωρίζουμε ότι δεν είναι μεμονωμένη. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό, πιο σκληρό και πιο επικίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει να εντείνουμε ριζικά τις προσπάθειές μας για ανθεκτικότητα και προσαρμογή στο κλίμα, και λύσεις βασισμένες στη φύση», είπε.

Η Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, «το οποίο θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει τους περιφερειακούς μας γείτονες».

«Γνωρίζουμε τη διαφορά που μπορεί να κάνει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας μας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 760 γενναίοι Ευρωπαίοι στάλθηκαν σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Κυριολεκτικά τρέχοντας προς τις φλόγες».

Η Φον Ντερ Λάιεν ολοκλήρωσε την ομιλία της με έναν φόρο τιμής στους πυροσβέστες, τους πιλότους, τα πληρώματα.

Και είπε την ιστορία μιας ομάδας 20 Ελλήνων δασοφυλάκων. «Είναι ειδικοί στην καταστολή των πιο σφοδρών δασικών πυρκαγιών. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αστούριας, η Ισπανία ζήτησε την υποστήριξη της Ευρώπης. Και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα», αφηγήθηκε.

«Οι φλόγες ήταν τόσο τεράστιες που ο καπνός μπορούσε να φανεί από το διάστημα. Αλλά για πέντε ημέρες οι 20 Έλληνες δασοφύλακες στέκονταν δίπλα-δίπλα με τους Ισπανούς συναδέλφους τους. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το χωριό Genestoso, πάλευαν μέρα νύχτα για να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και στο τέλος – μαζί – καταπολέμησαν τη φωτιά και το χωριό σώθηκε», είπε.

Παρών στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ήταν ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας, Υπολοχαγός Νικόλαος Παΐσιος.

«Υπολοχαγέ, Αγαπητέ Νικόλαε, το θάρρος σας αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Για τη δύναμή σας, τη δέσμευσή σας και την εξαιρετική σας ηγεσία: ευχαριστώ – σε εσάς και την ομάδα των Ευρωπαίων ηρώων σας», είπε απευθυνόμενη στον Έλληνα αξιωματικό, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε.