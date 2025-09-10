Live η ετήσια ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 

Μια από τις πιο κρίσιμες ομιλίες της καριέρας της σε μια περίοδο που η δυσαρέσκεια εις βάρος της χτυπάει «κόκκινο».

Είναι η... ΔΕΘ των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε Σεπτέμβρη -εκτός από τις εκλογικές χρονιές- ο εκάστοτε πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται ενώπιον των ευρωβουλευτών του Στρασβούργου και τους περιγράφει τους στόχους και τις επιδιώξεις της χρονιάς που έρχεται.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα μιλήσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετοιμαστείτε για τρεισήμισι ώρες έντονης συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση του μπλοκ, καθώς ξεκινά η συζήτηση για την Κατάσταση της Ένωσης.

Η εξουσία της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είναι η πιο ασταθής από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Επιτροπής. Έχει αντιπάλους εντός της Κομισιόν και στις κρίσεις εξωτερικής πολιτικής που φλέγονται — όπως τόνισαν τα γεγονότα στην Πολωνία και τη Μέση Ανατολή χθες το βράδυ. Δέχεται πυρά από πρωτεύουσες, ευρωβουλευτές και αξιωματούχους για κινήσεις όπως η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και η κατάργηση της πράσινης ατζέντας. Α, και υπάρχει επίσης το μικρό θέμα των δύο νέων ψήφων μομφής που ετοιμάζονται.

Η φον ντερ Λάιεν θα μιλήσει για περίπου 40 λεπτά, ακολουθούμενη από συζήτηση με τους ευρωβουλευτές. Δείτε live την ομιλία.

Γι' αυτό, η ομιλία και η συζήτηση με τους ευρωβουλευτές που ακολουθεί είναι η προσπάθειά της να... κατευνάσει τα νεύρα για την ηγεσία της και να σηματοδοτήσει ότι η ΕΕ έχει μια πορεία προς τα εμπρός που δεν περιλαμβάνει μόνο την πυρόσβεση της τελευταίας κρίσης.

Ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε από την Επιτροπή πριν από την ομιλία δίνει μια πιθανή ένδειξη για τα βασικά θέματα, σηματοδοτώντας τη «νέα γεωπολιτική πραγματικότητα» της ΕΕ, τον σκληρό οικονομικό ανταγωνισμό που είναι συνυφασμένος με ζητήματα ασφάλειας και μια νέα «εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων».

Υπάρχει μια αναφορά σε πραγματικούς ανθρώπους, που δείχνει την κρίση κόστους ζωής, την απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας και την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης.

Κατονομάζει τον Τραμπ δύο φορές: μία για τις «προσπάθειές» του στην Ουκρανία και μία για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

Δύο προτάσεις μομφής στα σκαριά

Η ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται μόνο τρεις ακόμη υπογραφές για να φτάσει το όριο για να συγκαλέσει συζήτηση και ψηφοφορία μομφής. Αυτό σημαίνει ότι η von der Leyen θα μπορούσε να ερωτηθεί ξανά για τη διακυβέρνησή της ήδη από τον Οκτώβριο.

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες ορίζουν ότι μια ομάδα μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής μόνο με 72 υπογραφές δύο μήνες μετά την προηγούμενη - διαφορετικά, χρειάζονται 144 ονόματα.

Η τελευταία πρόταση ήταν στις 10 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα θα μπορούσε να υποβάλει την πρόταση αυτή την εβδομάδα. Οι ακροδεξιοί Πατριώτες για την Ευρώπη είναι επίσης έτοιμοι να καταθέσουν τη δική τους, με 85 μέλη.

Οι πολιτικές ομάδες προτρέπουν τους νομοθέτες τους να διορθώσουν τις ψήφους τους, αφού ένας μεγάλος αριθμός ευρωβουλευτών υποστήριξε κατά λάθος μια τροπολογία που ζητούσε τον «αφοπλισμό» της Ευρώπης και καταδίκαζε τη «στρατιωτική στρατηγική της ΕΕ στην Ουκρανία».