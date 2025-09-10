Η Πολωνία καταγγέλλει ρωσική επίθεση με drones - Στο «παιχνίδι» και το ΝΑΤΟ

Σε κατάσταση συναγερμού η Πολωνία • Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, καθώς η Πολωνία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρεί τη φερόμενη είσοδο των ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της παρά πολύ σοβαρό επεισόδιο.

Νέα τροπή παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς η Πολωνία καταγγέλλει τη Ρωσία για παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της από drones κάτι που, σύμφωνα με την Βαρσοβία, θεωρείται επίθεση κατά της χώρας.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής στην Ουκρανία, με την ουκρανική πολεμική αεροπορία να ενημερώνει την Πολωνία πως τα ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και «απειλούσαν» την πόλη Ζάμοστς.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου καταρρίπτονας τα ρωσικά drones.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο κ. Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα με ρωσικά μέσα στον εναέριο χώρο του από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Εμπλοκή του ΝΑΤΟ

Η Πολωνία βρίσκεται κυριολεκτικά σε συναγερμό καθώς ερμηνεύουν την κατάσταση ως ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας πρόκειται σύντομα να προεδρεύσει σε έκτακτη σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης, ενώ αναμένεται να συγκληθεί και έκτακτη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου τις επόμενες ώρες.

Για τα δρώμενα έχει ενημερωθεί τόσο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όσο και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το κρίσιμο στην εν λόγω περίπτωση είναι το τι μέλλει γενέσθαι με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς σε περίπτωση επίθεσης σε κράτος μέλος της συμμαχίας, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να εμπλακούν.

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πρωτοφανή παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου» και «πράξη επιθετικότητας που συνιστά πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας».

Οι πολίτες σε τρεις περιοχές στα σύνορα με την Ουκρανία —συμπεριλαμβανομένης της Μαζοβίας, όπου βρίσκεται η Βαρσοβία— έχουν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους και να βρουν καταφύγιο.

Παράλληλα, ανεστάλησαν οι λειτουργίες σε τέσσερα αεροδρόμια, ενώ το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το Chopin στη Βαρσοβία, ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της Πολωνίας έχει κλείσει.