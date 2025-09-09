Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Θέλεις τσιγάρο σε ταράτσα του μπαρ; «No, gracias!», θα λένε οι Ισπανοί

efsyn.gr
Νομοσχέδιο της ισπανικής κυβέρνησης προωθεί την απαγόρευση του καπνίσματος σε ταράτσες μπαρ και εστιατορίων μαζί με τις απαγορεύσεις στο κάπνισμα με ατμό και στην πώληση ηλεκτρικών τσιγάρων μιας χρήσης

Τρεις προτάσεις ενσωμάτωσε η Ισπανία στο πλαίσιο της εισόδου στο Κογκρέσο ενός νομοσχεδίου για τα τσιγάρα. Οι προτάσεις που έλαβαν πράσινο φως ήταν η απαγόρευση του καπνίσματος σε μπαρ και εστιατόρια, η απαγόρευση χρήσης συσκευών ατμού (vapes) από ανηλίκους καθώς και η απαγόρευση πώλησης ηλεκτρικών τσιγάρων μιας χρήσης. 

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, έχει σκοπό να «ενισχύσει την προστασία της υγείας των ανθρώπων απέναντι στο κάπνισμα και να προσαρμοστεί ο νόμος στις καταναλωτικές τάσεις αλλά και στην αγορά καπνού». 

Με το νομοσχέδιο που υπέγραψε το υπουργικό συμβούλιο σήμερα το πρωί, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι σακούλες νικοτίνης, τα φυτικά προϊόντα, οι πίπες ναργιλέ και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση καπνού και άλλων ουσιών θα αντιμετωπίζονται όπως τα συμβατικά τσιγάρα.

Η χρήση τους θα απαγορεύεται σε κλειστούς δημόσιους χώρους και σε εξωτερικούς χώρους, όπως βεράντες μπαρ, στάδια, αθλητικά κέντρα, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση της διαφήμισης, της χορηγίας ή της προώθησης οποιουδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα.

«Πρόκειται για προϊόντα των οποίων η κατανάλωση και η παρουσία στην αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια – ειδικά μεταξύ των νέων – και τα οποία, αν και δεν περιέχουν πάντα νικοτίνη ή καπνό, συνδέονται με την πράξη του καπνίσματος ή της εισπνοής και αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο καπνίσματος συμβατικού καπνού», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

Η Ισπανία θέλει να μπει ξανά μπροστά στη μάχη κατά του τσιγάρου, μια μάχη στην οποία πρωτοστάτησε το 2005, όταν απαγόρευσε το κάπνισμα στους χώρους εργασίας και το 2010, όταν προχώρησε σε αντίστοιχη απαγόρευση καπνίσματος σε εστιατόρια και μπαρ. 

Ωστόσο, το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει πρόταση για μια πιο απλή συσκευασία των τσιγάρων – μια ιδέα που τελικά απορρίφθηκε μετά από αναφορές για διαφωνίες εντός της κυβέρνησης συνασπισμού – ούτε για αυξήσεις των τιμών, σε μια χώρα όπου ένα πακέτο 20 τσιγάρων κοστίζει λιγότερο από 6 ευρώ (5,20 λίρες). Αν και το υπουργείο Υγείας ελπίζει να τροποποιήσει το νομοσχέδιο ώστε να συμπεριλάβει την απλή συσκευασία καθώς προχωράει στη διαδικασία ψήφισής του από το κοινοβούλιο, οι ακτιβιστές κατά του καπνίσματος έχουν επικρίνει την απουσία της από τον προτεινόμενο νόμο.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποκύψει στην πίεση της καπνοβιομηχανίας και να στερήσει την ισπανική κοινωνία από ένα μέτρο που έχει ριζώσει με επιτυχία σε γειτονικές χώρες και που βοηθά να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να αρχίσουν το κάπνισμα ως έφηβοι», δήλωσε η Εθνική Επιτροπή για την Πρόληψη του Καπνίσματος (CNPT) σε μια ανακοίνωση.

«Η απλή συσκευασία, η οποία χρησιμοποιείται ήδη σε περισσότερες από 40 χώρες, εξαλείφει το σχεδιασμό και το μάρκετινγκ από τα πακέτα, μειώνοντας έτσι την έλξη και την ελκυστικότητα του καπνού». Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, το 28,9% των ανδρών και το 22,6% των γυναικών καπνίζουν καθημερινά στην Ισπανία.

Θέλεις τσιγάρο σε ταράτσα του μπαρ; «No, gracias!», θα λένε οι Ισπανοί

