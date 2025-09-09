Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.8° 29.0°
3 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.9° 28.3°
4 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 29.0°
3 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
28%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
2 BF
37%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 26.9°
4 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.9° 29.3°
3 BF
40%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
37%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.2° 30.5°
3 BF
42%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.8° 29.4°
2 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 26.6°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
61%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
1 BF
28%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
santseth
(Toby Melville, Pool Photo via AP, File)

Απαγόρευση εισόδου δύο ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών στην Ισπανία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ανεπιθύμητοι στην Ισπανία οι γενοκτόνοι, ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ

Η Ισπανία απαγορεύει στο εξής την είσοδο στο έδαφός της δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών, την επομένη της ανακοίνωσης από το Ισραήλ των ίδιων μέτρων κατά δύο Iσπανών υπουργών.

Οι ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ περιλαμβάνονται «στο κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις» και «δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος», ανακοίνωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Χθες Ισπανία και Ισραήλ αντάλλαξαν σκληρές δηλώσεις μετά την παρουσίαση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ μέτρων «για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα».
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Απαγόρευση εισόδου δύο ακροδεξιών ισραηλινών υπουργών στην Ισπανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual