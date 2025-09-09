Μπαϊρού τέλος, αναζητείται πρωθυπουργός στη Γαλλία

Ο Φρανσουά Μπαϊρού κατέθεσε την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων, μία ημέρα μετά την πτώση της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Χθες βράδυ ο Μακρόν δήλωσε ότι «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην πέμπτη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα σενάρια στα διεθνή ΜΜΕ, ο Σεμπάστιαν Λεκορνί, νυν υπουργός Άμυνας, είναι το απόλυτο φαβορί για να λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το Reuters ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητήσει πρόσωπο από τους Σοσιαλιστές.

Οι Σοσιαλιστές δεν συμμετείχαν στην πρόταση καθαίρεσης, φανερώνοντας, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν στη νέα κυβέρνηση.