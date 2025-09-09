Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.8° 29.0°
3 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.9° 28.3°
4 BF
45%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 29.0°
3 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
28%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
2 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
2 BF
37%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 26.9°
4 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.9° 29.3°
3 BF
40%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
37%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.2° 30.5°
3 BF
42%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.8° 29.4°
2 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 26.6°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
61%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
1 BF
28%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
bairou
(AP Photo/Christophe Ena, File)

Μπαϊρού τέλος, αναζητείται πρωθυπουργός στη Γαλλία UPD

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ποιος το φαβορί για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Φρανσουά Μπαϊρού κατέθεσε την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων, μία ημέρα μετά την πτώση της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Χθες βράδυ ο Μακρόν δήλωσε ότι «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην πέμπτη Δημοκρατία. 

Σύμφωνα με τα σενάρια στα διεθνή ΜΜΕ, ο Σεμπάστιαν Λεκορνί, νυν υπουργός Άμυνας, είναι το απόλυτο φαβορί για να λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το Reuters ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητήσει πρόσωπο από τους Σοσιαλιστές. 

Οι Σοσιαλιστές δεν συμμετείχαν στην πρόταση καθαίρεσης, φανερώνοντας, σύμφωνα με τους αναλυτές, ότι είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν στη νέα κυβέρνηση.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μπαϊρού τέλος, αναζητείται πρωθυπουργός στη Γαλλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual