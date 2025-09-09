«Boris Files»: Διαρροή χιλιάδων εγγράφων «καίνε» τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό

Ο Μπόρις Τζόνσον φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το δημόσιο αξίωμά του για να κλείσει μεγάλα επιχειρηματικά ντιλς μετά την αποχώρησή του από την πολιτική.

Βαθιά εκτεθειμένος είναι ο πρώην Βρετανός συντηρητικός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, καθώς χιλιάδες έγγραφα που διέρρευσαν από το ιδιωτικό του γραφείο, αποκαλύπτουν πως χρησιμοποίησε την πρωθυπουργικού του θέση για να συνάψει εμπορικές συμφωνίες εκατομμυρίων λιρών μεταγενέστερα, παραβιάζοντας ενδεχομένως κανόνες δεοντολογίας και λομπινκ, μεταδίδει ο Guardian.

Τα λεγόμενα «Boris Files» περιλαμβάνουν email, επιστολές, τιμολόγια, ομιλίες και εμπορικά συμβόλαια. Ρίχνουν φως στις εσωτερικές λειτουργίες μιας εταιρείας με κρατική επιδότηση, την οποία ίδρυσε ο Τζόνσον μετά την αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το υλικό αποκαλύπτει πώς ο Τζόνσον έχει χρησιμοποιήσει την εταιρεία για να διαχειρίζεται σειρά καλοπληρωμένων θέσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το ζήτημα που προκύπτει αφορά κατά πόσο ισχύει το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας» στην περίπτωσή του. Δηλαδή, η αξιοποίηση δημόσιων θέσεων για ιδιωτικά συμφέροντα.

Οι αποκαλύψεις θυμίζουν το σκάνδαλο λόμπινγκ της Greensill Capital που είχε εμπλακεί ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Ντέιβιντ Κάμερον. Ενδέχεται επίσης να εγείρουν ερωτήματα για την επιδότηση που λαμβάνουν πρώην πρωθυπουργοί για να λειτουργούν τα ιδιωτικά τους γραφεία.

Συνολικά, η διαρροή περιλαμβάνει πάνω από 1.800 αρχεία, κάποια από τα οποία χρονολογούνται από την περίοδο που ο Τζόνσον ήταν ακόμη στην εξουσία.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων:

Ο Τζόνσον άσκησε λόμπινγκ σε ανώτατο Σαουδάραβα αξιωματούχο που είχε γνωρίσει ενώ ήταν στην πρωθυπουργία, ζητώντας του να προωθήσει επιχειρηματική πρόταση στον αυταρχικό πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για λογαριασμό εταιρείας της οποίας είναι συμπρόεδρος.

Ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε πάνω από 200.000 λίρες από hedge fund, μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Όσο βρισκόταν ακόμα στην πρωθυπουργία, φέρεται να είχε μυστική συνάντηση με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Πίτερ Τίελ, ιδρυτή της κατασκοπευτικής εταιρείας Palantir, λίγους μήνες πριν αναλάβει ρόλο στη διαχείριση δεδομένων του NHS (Εθνικού Συστήματος Υγείας).

Κατά παραβίαση των κανόνων για την πανδημία, ο Τζόνσον διοργάνωσε δείπνο για έναν λόρδο των Συντηρητικών που είχε χρηματοδοτήσει την πολυτελή ανακαίνιση του διαμερίσματός του στην Ντάουνινγκ Στριτ, μία ημέρα μετά την έναρξη του δεύτερου εθνικού lockdown.

Τα αρχεία αποκτήθηκαν από τον οργανισμό Distributed Denial of Secrets (DDoS), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση των ΗΠΑ που αρχειοθετεί διαρροές και χακαρισμένα έγγραφα.

Ο DDoS δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την προέλευση της διαρροής. Ωστόσο, η εμφάνιση αυτών των δεδομένων στους διακομιστές του εγείρει σοβαρά ερωτήματα για παραβίαση της ασφάλειας στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού.

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού καλύπτει την περίοδο μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιούλιο του 2024, αλλά περιλαμβάνει και έγγραφα από την περίοδο της θητείας του.

Οι αποκαλύψεις σχετικά με την προσοδοφόρα καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα φέρνουν στο προσκήνιο ένα κρατικό πρόγραμμα - δεν είναι ευρέως γνωστό - που επιτρέπει σε πρώην πρωθυπουργούς να διεκδικούν κρατικά κονδύλια για έξοδα που προκύπτουν «λόγω της ειδικής θέσης τους στη δημόσια ζωή».

Το επίδομα αυτό, γνωστό ως Public Duty Costs Allowance (PDCA), ανέρχεται σε έξιψήφια ποσά ετησίως και δεν προορίζεται για προσωπικές ή εμπορικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, τα αρχεία που διέρρευσαν φαίνεται πως ο Τζόνσον έχει παραβιάσει αυτές τις γραμμές, μέσω της λειτουργίας της εταιρείας του, Office of Boris Johnson Ltd, που ιδρύθηκε έναν μήνα μετά την αποχώρησή του.

Ανώτατη πηγή από το υπουργικό συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο Τζόνσον έχει λάβει χρήματα από το PDCA για να πληρώνει μισθούς υπαλλήλων του ιδιωτικού του γραφείου. Επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι έχει λάβει 182.000 λίρες μέσω του προγράμματος από τότε που έφυγε από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη διαρροή, το γραφείο του Τζόνσον έχει διαχειριστεί άμεσα τις εμπορικές του δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν συμφωνίες με τη Daily Mail και το GB News, καθώς και μια διεθνή καριέρα ως καλοπληρωμένος ομιλητής.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2024, ο Τζόνσον έλαβε περίπου 5,1 εκατομμύρια λίρες για 34 ομιλίες. Κάθε εκδήλωση του απέφερε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, μαζί με πρώτης θέσης πτήσεις και διαμονές σε πεντάστερα ξενοδοχεία για τον ίδιο και το προσωπικό του.

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο ή παράνομο για πρώην πρωθυπουργούς να δίνουν πληρωμένες ομιλίες στο εξωτερικό, υπάρχουν περιορισμοί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να αναλάβουν μετά την αποχώρησή τους.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στο να ασκούν λόμπινγκ προς κυβερνήσεις ή οργανισμούς με τους οποίους είχαν επαγγελματικές σχέσεις όσο ήταν στην εξουσία. Η αρμόδια εποπτική αρχή του το είχε υπενθυμίσει την ημέρα που αποχώρησε από την πρωθυπουργία, σχολιάζει δηκτικά ο Guardian.

Σημειώνεται πως ο Τζόνσον δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις αποκαλύψεις.