Πολυήμερος απεργιακός κλοιός στο μετρό του Λονδίνου για καλύτερους μισθούς

Ο αστικός σιδηρόδρομος θα είναι κλειστός μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής με τις αποδοχές να βρίσκονται στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων.

Μια τετραήμερη απεργία ξεκίνησε τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο εκ μέρους του συνδικάτου μεταφορών RMT και η απεργία αυτή αφορά το αρχαιότερο μετρό του κόσμου, το London Underground, ή αλλιώς Tube.

Ως αποτέλεσμα της απεργίας, οι πολίτες της βρετανικής πρωτεύουσας «κόλλησαν» είτε στον δρόμο είτε στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς που ήταν σε λειτουργία, ενώ «έπεσε» και η ιστοσελίδα μαζί με την εφαρμογή της Transport for London, της εταιρείας που έχει υπό την ευθύνη της τη λειτουργία των περισσότερων μέσων μεταφοράς (το λονδρέζικο αντίστοιχο του αθηναϊκού ΟΑΣΑ) στην ευρύτερη περιφέρεια του Λονδίνου.

Η λειτουργία του μετρό στο Λονδίνο περιορίστηκε σε κάποιους λίγους σταθμούς του δικτύου της, οι οποίοι λειτουργούσαν μετ' εμποδίων. Ενώ τα προβλήματα ήταν σημαντικά τη Δευτέρα, θα κλιμακωθούν σημαντικά τις επόμενες 48 ώρες καθώς πολλοί Λονδρέζοι συνηθίζουν να δουλεύουν εξ' αποστάσεως τις Δευτέρες και τις Πέμπτες. Η μετακίνηση θα εξελιχθεί σε εφιάλτης γιατί μαζί με την συγκεκριμένη απεργία, υπάρχουν και άλλες απεργίες στα μέσα μεταφοράς, όπως η απεργία της Docklands Light Railway, λόγω μιας άλλης μισθολογικής διαμάχης.

Η απεργία που ξέσπασε στο λονδρέζικο μετρό, αφορά μια διαμάχη για μισθούς που επηρεάζει 10 χιλ. εργαζόμενους του μετρό που συνδικαλίζονται με την RMT, καθώς θεωρούν μη ικανοποιητική τη πρόταση της TfL για αυξήσεις ύψους 3,4% στους μισθούς των εργαζομένων αλλά και για την υλοποίηση ωραρίου εργασίας 35 ωρών.

Η Κλαίρ Μαν, διευθύντρια λειτουργιών της TfL, δήλωσε: «Είμαστε βαθιά απογοητευμένοι που η RMT αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια παρά την δίκαιη και προσιτή προσφορά μας για τις αμοιβές. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το αίτημά τους για μείωση της εβδομάδας εργασίας είναι οικονομικά ασύμφορο και μη πρακτικό, και τους παροτρύνουμε να υποβάλουν την προσφορά μας στα μέλη τους.»

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος της RMT δήλωσε: «Δεν προχωράμε σε απεργία για να διαταράξουμε τις μικρές επιχειρήσεις ή το κοινό. Αυτή η απεργία προχωρά λόγω της αδιάλλακτης στάσης της διοίκησης της TfL και της άρνησής της να εξετάσει έστω και μια μικρή μείωση της εβδομάδας εργασίας, προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της κόπωσης και των επιπτώσεων της μακροχρόνιας βάρδιας στην υγεία των μελών μας».

Η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι τη Παρασκευή στις 8 το πρωί (τοπική ώρα), αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των πλευρών για τα αιτήματα του συνδικάτου.