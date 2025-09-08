Αθήνα, 30°C
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
Flotilla_1020
Ap Photo

Η Κομισιόν δεν ενθαρρύνει την αναχώρηση στολίσκων για τη Λωρίδα της Γάζας

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr
Έμμεση υποστήριξη της Κομισιόν στο γενοκτονικό καθεστώς Νετανιάχου, η οποία, αντί να καταδικάσει τα αίσχη με την αντιμετώπιση των στολίσκων από το Ισραήλ, έσπευσε η εκπρόσωπός της να δηλώσει κυνικά, ότι «δεν ενθαρρύνει την αναχώρηση στολίσκων».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Δεν ενθαρρύνουμε αυτό το είδος στολίσκου, καθώς μπορεί να επιδεινώσει πολύ την κατάσταση και επίσης να θέσει σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες», τόνισε η Εύα Χερντσίροβα.

«Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι μέσω των εταίρων μας. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε», πρόσθεσε.

Ο στολίσκος «Maghreb Sumud» αναμένεται να ενωθεί με τα πλοία της διεθνούς πρωτοβουλίας «Global Sumud» που έχουν ήδη αποπλεύσει από την Ισπανία και την Ιταλία. Μαζί, έχουν ως στόχο «να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στην εν εξελίξει γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», σύμφωνα με τους οργανωτές.

Τα πλοιάρια απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη και θα ενωθούν στην πορεία με άλλα που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου. Ο απόπλους από την Τυνησία των 20 περίπου πλοιαρίων αναβλήθηκε, χθες Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη αναμένεται να αναχωρήσουν ξανά την Τετάρτη.

Μεταξύ των ακτιβιστών από δεκάδες χώρες που μετέχουν σε αυτόν τον στολίσκο είναι η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Αυτή η νέα πρωτοβουλία έρχεται μετά από μια παρόμοια απόπειρα παροχής βοήθειας στη Γάζα, στην οποία είχε συμμετείχε και η Τούνμπεργκ, προσπάθεια που δεν πέτυχε το στόχο της.

Το ιστιοφόρο Madleen, με 12 ακτιβιστές επιβαίνοντες, αναχαιτίστηκε στις 9 Ιουνίου από ισραηλινές δυνάμεις περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά των ακτών της Γάζας.

«Αυτό δεν βοήθησε» στη βελτίωση της κατάστασης επί τόπου, τόνισε σήμερα η Χερντσίροβα.

Ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας στα τέλη Αυγούστου, αφού ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιούν ότι 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε «καταστροφική» κατάσταση.

Η Κομισιόν δεν ενθαρρύνει την αναχώρηση στολίσκων για τη Λωρίδα της Γάζας

