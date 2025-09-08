Μετράει ώρες ο Μπαϊρού - Σήμερα η ψήφος εμπιστοσύνης

Σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να μην δώσουν την ψήφο εμπιστοσύνη τους στον τελευταίο εκλεκτό του Μακρόν.

Η Γαλλία, εκτός απροόπτου, μπαίνει σε νέες περιπέτειες καθώς σήμερα ψηφίζεται η πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού για να περάσει τα δυσθεώρητα μέτρα λιτότητας, θέτοντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ενώπιον ενός διλήμματος: να διατηρήσει ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση.

Στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας), ο Φρανσουά Μπαϊρού, πρωθυπουργός εδώ και λιγότερο από εννέα μήνες, θα ανέβει στο βήμα του κοινοβουλίου για να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησής του για τον προϋπολογισμό λιτότητας, που έχει στόχο να περιορίσει το χρέος της χώρας, το οποίο βρίσκεται στο 114% του ΑΕΠ.

Η απάντηση των 577 βουλευτών αναμένεται στη διάρκεια ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί το βράδυ. Όμως δεν υπάρχει κανένα σασπένς: ο κοινοβουλευτικός συνασπισμός, που υποστηρίζει τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει την πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι την αριστερά, έχουν προειδοποιήσει πως θα ψηφίσουν όχι.

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο 2024, θα πέσει. Και η Γαλλία, η οποία λυγίζει κάθε μέρα και λίγο περισσότερο κάτω από το βάρος του δημόσιου χρέους της, θα βυθιστεί στην πολιτική κρίση, με τα κόμματα να έχουν βγάλει τα μαχαίρια με στόχο τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.

«Ιδού πολιτικοί σχηματισμοί που όχι μόνο δεν συμφωνούν σε τίποτα, αλλά ακόμα χειρότερα βρίσκονται σε ανοικτό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους (...) Και βγαίνουν μαζί για να ρίξουν την κυβέρνηση», κατηγόρησε χθες, Κυριακή, ο Μπαϊρού μιλώντας στο ιντερνετικό μέσο ενημέρωσης Brut.

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με μια αδύνατη εξίσωση για να βγει από το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο: να διαπραγματευθεί με ορισμένα κόμματα για να συμφωνήσουν σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν θα απορριφθεί αμέσως από τους βουλευτές, ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να ελπίζει ότι η νέα βουλή θα είναι περισσότερο ευνοϊκή σ' αυτόν, ένα δύσκολο στοίχημα δεδομένης της πολύ χαμηλής δημοτικότητάς του.

Περίπου το 77% των πολιτών επικρίνουν τη δράση του, το χειρότερο ποσοστό που είχε ποτέ από την άνοδό του στην εξουσία το 2017, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ifop.

Και σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες, Κυριακή, σε περίπτωση πρόωρων βουλευτικών εκλογών, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του θα έρχονταν με διαφορά πρώτοι στον πρώτο γύρο με 33% των ψήφων, μπροστά από την αριστερά και το προεδρικό στρατόπεδο.

«Ο διορισμός ενός νέου πρωθυπουργού είναι περισσότερο πιθανός από τις πρόωρες εκλογές», σύμφωνα με το αμερικανικό γραφείο αναλύσεων Teneo, όμως καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν είχε αιφνιδιάσει πολλούς όταν είχε διαλύσει την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, «μια παρόμοια έκπληξη δεν μπορεί να αποκλεισθεί».

Κεντρικό μπλοκ

Αντιμέτωπος με μια άκρα δεξιά, που κερδίζει όλο και μεγαλύτερα ποσοστά με το πέρασμα των ετών και των εκλογικών αναμετρήσεων, και με μια εξαιρετικά εκδικητική ριζοσπαστική αριστερά (Η Ανυπότακτη Γαλλία), ο Εμανουέλ Μακρόν οφείλει να επιχειρήσει να διευρύνει το κεντρικό μπλοκ των υποστηρικτών του και θα μπορούσε να επιχειρήσει να διορίσει ένα πρωθυπουργό αποδεκτό από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, προσέχοντας παράλληλα να μην αποξενώσει τη δική του δεξιά πτέρυγα.

«Το σημερινό πρόβλημα στη Γαλλία είναι ότι κάθε κόμμα έχει κόκκινες γραμμές και αυτές οι κόκκινες γραμμές καθιστούν εντελώς αδύνατο το σχηματισμό ενός συνασπισμού. Δεν υπάρχει πλειοψηφικός συνασπισμός, ένας συνασπισμός που να μπορέσει να διαρκέσει», εκτιμά μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ματιέ Γκαγιάρ του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Ipsos.

Όσο για νέες εκλογές, αυτές χωρίς αμφιβολία δεν θα άλλαζαν πολλά πράγματα. «Δεν υπάρχει πλειοψηφία στη Γαλλία. Κανένα από τα τρία μπλοκ (σ.σ.: αριστερό, κεντρώο, ακροδεξιό) δεν έχει εκλογική υποστήριξη που θα του επέτρεπε να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση», συνοψίζει.

Επιπλέον της δημοσιονομικής κρίσης και του πολιτικού μαρασμού, η Γαλλία ετοιμάζεται επίσης για μια περίοδο κοινωνικής αναταραχής, αρχής γενομένης μεθαύριο, Τετάρτη.

Μια νεφελώδης κίνηση που γεννήθηκε το καλοκαίρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και τη ριζοσπαστική αριστερά, έχει ζητήσει να παραλύσει η χώρα την Τετάρτη, όμως η πραγματική εμβέλεια της κινητοποίησης παραμένει αβέβαιη.

Σε μια πιο παραδοσιακή κίνηση, τα συνδικάτα έχουν καλέσει σε μια ημέρα απεργίας στις 18 Σεπτεμβρίου για να καταγγείλουν την κυβερνητική πολιτική και το σχέδιο προϋπολογισμού του Φρανσουά Μπαϊρού που, απ' ό,τι φαίνεται, εκείνη την ημέρα δεν θα βρίσκεται πλέον επικεφαλής της κυβέρνησης.