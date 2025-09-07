Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
25.7° 23.2°
2 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 22.2°
1 BF
68%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.0° 22.7°
1 BF
54%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
53%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
40%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
55%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
2 BF
73%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.8° 23.6°
4 BF
69%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.3°
3 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
4 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 27.1°
3 BF
60%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
24°C
24.2° 23.9°
0 BF
69%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
73%
Λαμία
Αίθριος καιρός
24°C
24.0° 24.0°
1 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 25.8°
3 BF
72%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
20°C
21.1° 19.8°
0 BF
52%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 17.3°
0 BF
53%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
86%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
0 BF
63%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
Romania_1020
Ap Photo

Πρόσω ολοταχώς για μέτρα λιτότητας στη Ρουμανία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Κατατέθηκαν τέσσερις προτάσεις δυσπιστίας για τα μέτρα λιτότητας ύψους 3 δισ. ευρώ στη χώρα.

Η κυβέρνηση συνασπισμού της Ρουμανίας επιβίωσε από τέσσερις συνεχόμενες προτάσεις δυσπιστίας σήμερα, γεγονός που θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, δηλαδή στην επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας προκειμένου να περιορίσει το δημόσιο έλλειμμα.

Τα επικείμενα μέτρα έχουν εξοργίσει τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραλύσει η χώρα από τις απεργίες.

Η τετρακομματική κυβέρνηση συνασπισμού πρέπει να μειώσει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέψει μια υποβάθμιση της αξιολόγησης από την τελευταία βαθμίδα της επενδυτικής βαθμίδας και να ξεκλειδώσει τα κεφάλαια ανάκαμψης δισεκατομμυρίων ευρώ από τις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα έστειλε πέντε νομοσχέδια στο κοινοβούλιο με δημοσιονομικό αντίκτυπο περίπου 10,6 δισεκατομμυρίων λέι (περίπου 3 δισεκ. ευρώ), επιταχύνοντας την έγκρισή τους σε μια διαδικασία που παρακάμπτει μακροχρόνιες συζητήσεις αλλά αφήνει το υπουργικό συμβούλιο ανοιχτό σε ψήφους δυσπιστίας.

«Οι στόχοι μας είναι απλοί», είπε ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολογιάν στους βουλευτές. «Να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 6% το 2026, να αξιοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ και να διατεθούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις».

Η ακροδεξιά αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις δυσπιστίας για τέσσερα από τα πέντε νομοσχέδια, ωστόσο όλες απορρίφθηκαν αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός ελέγχει το 70% των εδρών του κοινοβουλίου.

Η νομιμότητα των νομοσχεδίων θα μπορούσε να κριθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ένα από αυτά, που αυξάνει σταδιακά την ηλικία συνταξιοδότησης δικαστών και εισαγγελέων, έχει ήδη αμφισβητηθεί από το δικαστικό σώμα. Η κυβέρνηση επέλεξε να χωρίσει τα μέτρα σε πέντε νομοσχέδια, ώστε να μην ακυρωθούν όλα τα μέτρα, εάν κάποιο από αυτά κριθεί αντισυνταγματικό.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πρόσω ολοταχώς για μέτρα λιτότητας στη Ρουμανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual