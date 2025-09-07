Πρόσω ολοταχώς για μέτρα λιτότητας στη Ρουμανία

Η κυβέρνηση συνασπισμού της Ρουμανίας επιβίωσε από τέσσερις συνεχόμενες προτάσεις δυσπιστίας σήμερα, γεγονός που θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, δηλαδή στην επιβολή σκληρών μέτρων λιτότητας προκειμένου να περιορίσει το δημόσιο έλλειμμα.
Τα επικείμενα μέτρα έχουν εξοργίσει τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραλύσει η χώρα από τις απεργίες.
Η τετρακομματική κυβέρνηση συνασπισμού πρέπει να μειώσει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέψει μια υποβάθμιση της αξιολόγησης από την τελευταία βαθμίδα της επενδυτικής βαθμίδας και να ξεκλειδώσει τα κεφάλαια ανάκαμψης δισεκατομμυρίων ευρώ από τις Βρυξέλλες.
Νωρίτερα αυτό το μήνα έστειλε πέντε νομοσχέδια στο κοινοβούλιο με δημοσιονομικό αντίκτυπο περίπου 10,6 δισεκατομμυρίων λέι (περίπου 3 δισεκ. ευρώ), επιταχύνοντας την έγκρισή τους σε μια διαδικασία που παρακάμπτει μακροχρόνιες συζητήσεις αλλά αφήνει το υπουργικό συμβούλιο ανοιχτό σε ψήφους δυσπιστίας.
«Οι στόχοι μας είναι απλοί», είπε ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολογιάν στους βουλευτές. «Να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 6% το 2026, να αξιοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ και να διατεθούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις».
Η ακροδεξιά αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις δυσπιστίας για τέσσερα από τα πέντε νομοσχέδια, ωστόσο όλες απορρίφθηκαν αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός ελέγχει το 70% των εδρών του κοινοβουλίου.
Η νομιμότητα των νομοσχεδίων θα μπορούσε να κριθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ένα από αυτά, που αυξάνει σταδιακά την ηλικία συνταξιοδότησης δικαστών και εισαγγελέων, έχει ήδη αμφισβητηθεί από το δικαστικό σώμα. Η κυβέρνηση επέλεξε να χωρίσει τα μέτρα σε πέντε νομοσχέδια, ώστε να μην ακυρωθούν όλα τα μέτρα, εάν κάποιο από αυτά κριθεί αντισυνταγματικό.
