Αγιοποιήθηκε ο «influencer του Θεού», Κάρλο Ακούτις

Μέσα σε γιορτινό κλίμα και με την παρουσία χιλιάδων πιστών, ο Πάπας ο Λέων ο ΙΔ΄ανακήρυξε Άγιο τον ιταλό έφηβο Κάρλο Ακούτις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2006 από λευχαιμία.

Ο Πάπας ο Λέων ο ΙΔ΄, υπό την παρουσία χιλιάδων πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου αγιοποίησε τον Κάρλο Ακούτις, ή διαφορετικά, όπως έχει μείνει στην ιστορία, τον «influencer του Θεού».

Ο Κάρλο Ακούτις πέθανε το 2026 σε ηλικία των 15 ετών, λόγω λευχαιμίας.

Ο Ακούτις, που ανακηρύσσεται ο πρώτος άγιος της χιλιετίας από την Καθολική Εκκλησία, ήταν Ιταλός γεννημένος στο Λονδίνο και είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Έμαθε μόνος του κωδικοποίηση στο δημοτικό σχολείο και τελικά χρησιμοποίησε τις δεξιότητές του για να δημιουργήσει ιστότοπους για καθολικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και έναν που κατέγραφε θαύματα σε όλον τον κόσμο, σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες και με χάρτες και άλλα οπτικά στοιχεία.

Η μητέρα του Κάρλο Ακούτις είχε δηλώσει παλαιότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι από την ηλικία των 3 ετών ο γιος της ζητούσε να επισκεφθεί εκκλησίες, δώριζε το χαρτζιλίκι του σε φτωχούς ανθρώπους της πόλης, υπερασπιζόταν ανάπηρους συμμαθητές του στο σχολείο και πήγαινε γεύματα και υπνόσακους στους άστεγους.

«Θέλω να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού: Αυτό είναι το σχέδιο ζωής μου», είχε πει ο ίδιος στη μητέρα του λίγο μετά την πρώτη του Θεία Κοινωνία σε ηλικία 7 ετών.

Ο Πάπας αγιοποίησε και τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, έναν άλλο νεαρό καθολικό ακτιβιστή που πέθανε πριν από έναν αιώνα.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε το τελετουργικό

Μια ώρα πριν τη λειτουργία, η πλατεία του Αγίου Πέτρου είχε γεμίσει με δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο, κυρίως νέους Ιταλούς και Αμερικανούς, ενώ η οικογένεια του Ακούτις παρακολουθούσε.

Περίπου 80.000 άνθρωποι, παρά τη ζέστη, παρακολούθησαν την τελετή, πολλοί από τους οποίους κατέκλυσαν και τους γύρω δρόμους. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και χαρούμενη.

Ο Πάπας Λέων, στο κήρυγμά του, είπε: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή είναι να τη σπαταλήσουμε έξω από το σχέδιο του Θεού».

Οι τελετές είχαν αρχικά προγραμματιστεί νωρίτερα μέσα στο έτος, αλλά αναβλήθηκαν λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος είχε υποστηρίξει με ζήλο την υπόθεση αγιοποίησης του Ακούτις, ως μέσο προσέγγισης της νεολαίας στην πίστη.

Ο Λέων, φορώντας χρυσά άμφια, δήλωσε πριν από τη λειτουργία: «Είμαι χαρούμενος που βλέπω τόσους πολλούς νέους».

Μέσα στον τελευταίο χρόνο, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν την πόλη Ασίζη, όπου το σώμα του Ακουτίς εκτίθεται σε γυάλινη προθήκη, ντυμένος με μπλε φούτερ, τζιν και αθλητικά παπούτσια (η μορφή του καλύπτεται από κέρινο ομοίωμα). Η καρδιά του φυλάσσεται σε χρυσή λειψανοθήκη στον Καθεδρικό Ναό του Σαν Ρουφίνο, ενώ τμήματα του περικαρδίου του έχουν περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο πριν από την αγιοποίηση. Μπρούτζινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος του Ακουτίς εκτίθεται επίσης στην πόλη.