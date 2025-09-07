Αθήνα, 28°C
Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου, 2025
Ap Photo
Ap Photo

Εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο για την Palestine Action

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ο χαρακτηρισμός της Palestine Action ως τρομοκρατική οργάνωση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στη Βρετανία • Η Αστυνομία συνέλαβε 890 άτομα, η πλειονότητα εκ των οποίων, κατηγορείται με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο.

Σε άγρια αστυνομική καταστολή προχώρησαν οι βρετανικές αρχές στο Λονδίνο, καθώς συνέλαβαν περίπου 890 άτομα κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων το Σάββατο για την απόφαση να χαρακτηριστεί η οργάνωση Palestine Action ως τρομοκρατική. 

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η αστυνομία συνέλαβε 857 άτομα βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου, για υποστήριξη σε απαγορευμένη οργάνωση, ενώ 33 άτομα συνελήφθησαν για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων 17 για επιθέσεις σε αστυνομικούς, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε σημείο υποδοχής κρατουμένων στην περιοχή του Γουεστμίνστερ, και όσοι ταυτοποιήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Όσοι αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία τους μεταφέρθηκαν σε κρατητήρια.

Οι 857 συλλήψεις βάσει του Αντιτρομοκρατικού Νόμου θα ερευνηθούν από τη διεύθυνση κατά της τρομοκρατίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η Palestine Action είναι ένα βρετανικό φιλοπαλαιστινιακό δίκτυο, το οποίο ιδρύθηκε το 2020 με διακηρυγμένο στόχο τον τερματισμό του ισραηλινού απαρτχάιντ.

