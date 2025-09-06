Αυτοκίνητο χτύπησε περαστικούς στη Γαλλία - Ένας νεκρός

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε πόλη της βόρειας Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη Le Parisien, οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε πολλούς πεζούς στο Πιρού, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με την Ouest-France, το αυτοκίνητο προσέκρουσε στη βεράντα μιας πιτσαρίας.

Πυροσβέστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε έξι τραυματίες: τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.