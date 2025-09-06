Αθήνα, 32°C
Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου, 2025
armani
(AP Photo/Antonio Calanni)

Λαϊκό προσκύνημα για τον μεγάλο σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Η είδηση του θανάτου σε ηλικία 91 ετών βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.

Η σορός του θα εκτίθεται όλο το σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

Το «Made in Milan» είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του 1990 για τον σχεδιαστή μόδας. Στο ντοκιμαντέρ τον δείχνει να προετοιμάζεται για μια επίδειξη μόδας και συζητά τις ιδέες του για τη μόδα, την οικογενειακή του ιστορία και την πόλη του Μιλάνου. Σκηνοθέτης είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Martin Scorsese.

Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.

(AP Photo/Antonio Calanni)
