Λαϊκό προσκύνημα για τον μεγάλο σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.
Η σορός του θα εκτίθεται όλο το σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.
Το «Made in Milan» είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του 1990 για τον σχεδιαστή μόδας. Στο ντοκιμαντέρ τον δείχνει να προετοιμάζεται για μια επίδειξη μόδας και συζητά τις ιδέες του για τη μόδα, την οικογενειακή του ιστορία και την πόλη του Μιλάνου. Σκηνοθέτης είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Martin Scorsese.
Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας