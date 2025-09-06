Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.4° 30.6°
3 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
29°C
31.6° 28.1°
1 BF
47%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 30.0°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
54%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
0 BF
47%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
1 BF
15%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.3° 31.3°
2 BF
36%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
29°C
29.9° 28.8°
4 BF
53%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
5 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
65%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 29.5°
1 BF
36%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.2° 27.8°
3 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.6° 30.8°
2 BF
25%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
3 BF
64%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
69%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
28.5° 28.5°
0 BF
35%
Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου, 2025
serbia
(AP Photo/Darko Vojinovic)

Μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση στη Σερβία [βίντεο]

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Καταγγέλλοντας τη διαφθορά, οι διαδηλωτές απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα για το σιδηροδρομικό έγκλημα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές

Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν εκ νέου, χθες Παρασκευή, να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη Σερβία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ (βόρεια), η οποία ωστόσο διαλύθηκε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.

Η διαδήλωση των πολιτικών αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εγγράφεται σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.

Καταγγέλλοντας τη διαφθορά, οι διαδηλωτές απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως άρχισαν να αμαυρώνονται από επεισόδια, εξαιτίας της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, κάποιοι από τους διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης για να τους διαλύσουν, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP.

