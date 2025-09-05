«Εκτός γραμμής» το Βέλγιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σε μια απρόσμενη δήλωση προχώρησε σήμερα ο Βέλγος ΥΠΕΞ, καθώς υιοθέτησε μια «γραμμή» που παρεκκλίνει από αυτή της ΕΕ, σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.
Μια ενδεχόμενη κατάσχεσή τους, από αυτά που βρίσκονται στο Βέλγιο, θα προκαλούσε ένα «φρικτό συστημικό σοκ σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, να πλήξει πολύ σκληρά την αξιοπιστία του ευρώ», τόνισε ο Μαξίμ Πρεβό σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας –εκ των οποίων 210 δισεκ. βρίσκονται στο Βέλγιο, υπό τον έλεγχο του οικονομικού ινστιτούτου Euroclear– ζητείται από πολλές χώρες μέλη της ΕΕ, κυρίως από τις βαλτικές. Οι χώρες αυτές υποστηρίζουν ότι με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, χωρίς κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογουμένους, την ώρα που κάποιες άλλες χώρες, υπερχρεωμένες, προσπαθούν να εξοικονομήσουν πόρους. Με την πρόταση αυτή διαφωνούν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς φοβούνται ότι θα οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων και σε αποσταθεροποίηση του ευρώ.
Σύμφωνα με τον Μαξίμ Πρεβό, θα υπήρχε ο κίνδυνος τρίτες χώρες που έχουν τοποθετήσει δισεκατομμύρια στην Ευρώπη να τα αποσύρουν λέγοντας «Εάν είναι τόσο απλό να κατασχεθούν αύριο αυτά τα περιουσιακά στοιχεία (…) τότε θα τα τοποθετήσουμε κάπου αλλού».
Οι «27» έχουν αποφασίσει, για να βοηθήσουν την Ουκρανία, να χρησιμοποιήσουν όχι το κεφάλαιο αλλά μόνο τους τόκους των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που ανέρχονται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.
Η Ευρωπαϊκή Επίτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου τις προτάσεις της για το θέμα. «Θα περιμένουμε να δούμε τι θα προταθεί», σχολίασε επιφυλακτικά ο Πρεβό.
