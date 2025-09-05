Και οι φοιτητές της Ιταλίας προειδοποιούν με καταλήψεις αν εμποδιστεί η αποστολή στη Γάζα

Στον χορό των προειδοποιήσεων μπήκαν και οι Ιταλοί φοιτητές, οι οποίοι προειδοποιούν με καταλήψεις στα πανεπιστήμια, αν χαθούν τα ίχνη του Global Sumud Flotilla.

«Αν μπλοκάρετε το Global Sumud Flotilla, θα μπλοκάρουμε τα πανεπιστήμια». Με αυτό το μήνυμα, οι τρεις οργανώσεις από τη Colletivo Autorganizzato Universitario (CAU) σε Τορίνο, Πάντοβα και Νάπολη, μπαίνουν στον χορό των ηχηρών προειδοποιήσεων από την Ιταλία εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάχου αλλά και του ισραηλινού στρατού, στην πανστρατιά συμπαράστασης που έχει ανοίξει υπέρ της αποστολής Global Sumud Flotilla.

Η Global Sumud Flotilla έχει ως στόχο της να σπάσει τον διά θαλάσσης αποκλεισμό που έχει επιβάλλει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, κάτι που δεν το κατάφερε πριν από λίγους μήνες η αποστολή March to Gaza, η οποία αιχμαλωτίστηκε από τον στρατό του Ισραήλ.

«Είμαστε οι φοιτητές που παλέψαμε ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων για δύο χρόνια, πιέζοντας για ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ σε όλα τα πανεπιστήμια. Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική αποστολή που οργανώθηκε ποτέ κατευθύνεται στη Γάζα για να σπάσει τον αποκλεισμό. Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε βοήθεια από όλους, ειδικά από όσους δεν είναι στα πλοία. Καλούμε όλες τις φοιτητικές και πανεπιστημιακές οργανώσεις να ενωθούν μαζί μας. Αν μπλοκάρετε το Global Sumud Flotilla, θα μπλοκάρουμε τα πανεπιστήμια.», ανέφερε εκπρόσωπος της CAU σε κοινή ανάρτηση των οργανώσεων στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι τη περασμένη Κυριακή 50.000 πολίτες συμμετείχαν στη μεγαλύτερη διαδήλωση συμπαράστασης για την Γάζα από την εποχή του G8 στη Γένοβα, στο πλαίσιο της στάσης πλοίων του Global Sumud Flotilla στη Σικελία με προορισμό τη Βαρκελώνη, από όπου και ξεκίνησαν για τη πολύπαθη Γάζα. Τον χορό των προειδοποιήσεων στο Ισραήλ άνοιξαν οι λιμενεργάτες με ανακοίνωσή τους, στην οποία προειδοποίησαν πως σε περίπτωση που χαθεί η επαφή με τα πλοία της εν λόγω αποστολής, τότε θα «μπλοκάρουν όλη την Ευρώπη».

«Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτά τα σκάφη θα φτάσουν κοντά στις ακτές της Γάζας, στην κρίσιμη περιοχή. Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας, τους συντρόφους μας, έστω και για 20 λεπτά, θα μπλοκάρουμε την Ευρώπη», ανέφερε σε ανακοίνωσή των λιμενεργατών της περιοχής.