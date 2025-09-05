Έφυγε η Ρέϊνερ, την «πληρώνουν» πολλοί υπουργοί του Στάρμερ

Μεγάλος ανασχηματισμός στη κυβέρνηση από τον Κιρ Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέϊνερ.

Μετά την παραίτηση της Άντζελα Ρέϊνερ από αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Στέγασης για ένα οικονομικό σκάνδαλο, ήρθε η ώρα για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να προχωρήσει σε έναν μεγάλο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του.

Η αντιπρόεδρος Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα από τη κυβέρνηση των Εργατικών, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για τον Στάρμερ.

Σύμφωνα με τη Guardian, ο Ντέιβιντ Λάμι ανέλαβε αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης, αντικαθιστώντας την Άντζελα Ρέϊνερ. Η Ιβέτ Κούπερ ορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στη θέση του Ντείβιντ Λάμι, ενώ η Σαμπάνα Μαχμούντ ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών στη θέση της Ιβέτ Κούπερ.

Ο Ντάρεν Τζόουνς, πέρα από γραμματέας του πρωθυπουργού ανέλαβε τη Καγκελαρία του Δουκάτου του Λάνκαστερ, μέσα από το οποίο θα διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του Δουκάτου. Ο Στίβ Ρίντ αναλαμβάνει το υπουργείο που διαχειριζόταν η Άντζελα Ρέϊνερ επιπλέον της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, εκείνο της Στέγασης.

Ο Πίτερ Κάϊλ ανέλαβε υπουργός Επιχειρήσεων, Η Λίζ Κένταλ υπουργός Επιστημών, η Έμμα Ρέϊνολντς υπουργός Περιβάλλοντος και ο Ντάγκλας Αλεξάντερ υπουργός για θέματα της Σκωτίας.

Τέλος, ο Τζόναθαν Ρέινολντς τέθηκε υπεύθυνος κομματικής πειθαρχίας του κυβερνώντος κόμματος και ο Άλαν Κάμπελ ως «Αρχηγός της Βουλής» (Leader of the House).

Ο μεγάλος ανασχηματισμός πραγματοποιήθηκε μετά από μια αναδιοργάνωση του ίδιου του Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς τη Δευτέρα, μεταξύ άλλων, έγινε γνωστή η μετακίνηση του Ντάρεν Τζόουνς, από τον ρόλο του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Οικονομικών σε ρόλο συντονιστή του κυβερνητικού έργου, ενώ και ο πρώην σύμβουλος του Τόνι Μπλερ, Τιμ Άλαν, αναλαμβάνει εκτελεστικός διευθυντής επικοινωνίας της κυβέρνησης.