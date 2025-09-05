«Υποκρισία Κομισιόν»: ζητά από τα δικαστήρια να ορίσουν τη γενοκτονία

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό της γενοκτονίας ζήτησε ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας της Κομισιόν Ανουάρ Ελ Ανούνι προκειμένου να προσδιοριστεί ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία.

«Η διαπίστωση του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων, των διεθνών δικαστηρίων και δικαστηρίων που ενδέχεται να έχουν δικαιοδοσία. Ο νομικός χαρακτηρισμός μιας τέτοιας πράξης, μιας πράξης γενοκτονίας, απαιτεί την ορθή διαπίστωση των γεγονότων και, τέλος, του δικαίου», είπε.

Η δήλωση από μεριάς της Κομισιόν έρχονται μία ημέρα μετά τις διατυπώσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα κατά την εναρκτήρια διάλεξη της Σχολής Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο SciencesPo στο Παρίσι: «Η γενοκτονία στη Γάζα εκφράζει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να ομιλεί με μια φωνή, ακόμη και όταν οι διαδηλωτές εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις.»

«Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής να κρίνει αυτόν τον ορισμό,» συμπλήρωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, λέγοντας πως «δεν έχει υπάρξει απόφαση του Κολεγίου για το συγκεκριμένο θέμα.»

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε επιτεθεί σφόδρα κατά της Ριμπέρα. «Καταδικάζουμε έντονα τους αβάσιμους ισχυρισμούς που έκανε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο λογαριασμό του στο X αργά την Πέμπτη. «Με αυτόν τον τρόπο, η Ριμπέρα έχει γίνει φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς,» πρόσθεσε, ενώ κάλεσε την αντιπρόεδρο «αντί να παπαγαλίζει τη συκοφαντία για τη «γενοκτονία» που διαδίδει η Χαμάς, η Ριμπέρα θα έπρεπε να είχε ζητήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος».