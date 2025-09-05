Ο Πούτιν απαντά στους «πρόθυμους»: Θεμιτός στόχος τα δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Μια μέρα αφότου ο Μακρόν δήλωσε πως 26 ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί να αποτελέσουν εγγυήτρια δύναμη για τον Ζελένσκι.

Οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί «θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό, προειδοποίησε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωση που μπορεί να ερμηνευτεί ως απάντηση στις υποσχέσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στον Ζελένσκι από το ΝΑΤΟ και τον «Συνασπισμό των Προθύμων».

Υπενθυμίζεται ότι η απάντηση του Ρώσου προέδρου έρχεται την επομένη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, κατά την οποία ο Μακρόν δήλωσε πως 26 χώρες έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν οικονομικά, στρατιωτικά και εξοπλιστικά τον Ζελένσκι, υιοθετώντας τον ρόλο της εγγυήτριας δύναμης για την Ουκρανία.

Δεν θα συμμετάσχουν όλες οι χώρες του «συνασπισμού των προθύμων» με τον ίδιο τρόπο στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανίαhttps://t.co/P3hJ5a0Kon — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 4, 2025

«Αν δυνάμεις, οποιεσδήποτε, βάλουν πόδι εκεί, ιδίως τώρα την ώρα που γίνονται μάχες, εμείς θα θεωρήσουμε ότι αποτελούν θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό, σημείωσε ο Πούτιν σε ομιλία του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή.

«Και αν ληφθούν αποφάσεις για να καταλήξουμε σε ειρήνη, σε μια διαρκή ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα για την παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Ρωσία θα σεβαστεί πλήρως» τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Αναφερόμενος σε άλλα θέματα κατά την ομιλία του στο οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα, αλλά πρόσθεσε ότι για να υπάρξει και πάλι οικονομική δέσμευση χρειάζεται μια πολιτική απόφαση από την Ουάσινγκτον.

Για τις ΗΠΑ υπάρχει σημαντικό δυναμικό πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη του τομέα των ορυκτών σπάνιων γαιών το αργότερο τον Νοέμβριο.

Πόσο μακριά είναι πρόθυμοι να φτάσουν οι «πρόθυμοι»;

Υπενθυμίζεται ότι 26 ευρωπαϊκά κράτη από τον «Συνασπισμό των Προθύμων» δεσμεύτηκαν χθες να συνεισφέρουν επιχειρησιακά και οικονομικά τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι ΗΠΑ ήταν πολύ σαφείς», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, «για την υποστήριξή τους και την προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό».

Πόσο μακριά θα είναι πρόθυμες να φτάσουν οι χώρες όμως;

Η Πολωνία και η Ρουμανία, αποκλείουν την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά είναι πρόθυμες να βοηθήσουν με τις μεταφορές. Και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο, δήλωσε στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης πως «δεν θα στείλουμε Φινλανδούς στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία τώρα. Η Φινλανδία θα συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όταν έρθει η ώρα».

Καθώς ο Τραμπ εξετάζει την απόσυρση δυνάμεων από χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, όπως η Εσθονία, σημειώνει πως «πρέπει να είναι προετοιμασμένες για οποιοδήποτε σενάριο». Αυτό σημαίνει «ενίσχυση της δικής μας ικανότητας» - αλλά τα ανατολικά κράτη δεν είναι τα μόνα που πρέπει να ανησυχούν, είπε. «Οι σύγχρονοι πύραυλοι μπορούν να ξεκινήσουν από τη Μόσχα και να καταλήξουν στη Χάγη και τις Βρυξέλλες σε λίγα μόνο λεπτά», τόνισε.

Το Πεντάγωνο επανεξετάζει επί του παρόντος τη στάση του όσον αφορά στις παγκόσμιες δυνάμεις και αναμένεται να αποκαλύψει τα αποτελέσματα στο τέλος αυτού του μήνα.

Περίπου 2.000 στρατιώτες βρίσκονται στις χώρες της Βαλτικής.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα ότι η χρηματοδότηση για προγράμματα που εκπαιδεύουν και εξοπλίζουν δυνάμεις στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε σύγκρουσης με τη Ρωσία θα μηδενιστεί.