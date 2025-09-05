Μπαϊρού: χλιδή για τον ίδιο, λιτότητα για τους Γάλλους

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας ξοδεύει 40.000 ευρώ για να ανακαινίσει το γραφείο του στην Πο, όπου είναι δήμαρχος, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση που έχει δρομολογήσει την ανατροπή του...

«Τσεκούρωμα» δημόσιων κονδυλίων, ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, και λιτότητα χωρίς αύριο υπόσχεται ο κλυδωνιζόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δρομολογήσει την ανατροπή του εκλεκτού τού προέδρου Μακρόν στην Εθνοσυνέλευση, σε ψηφοφορία της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

Ενώ όμως ο βετεράνος κεντροδεξιός πολιτικός απαιτεί απ’ τους άλλους να σφίξουν το ζωνάρι, ο ίδιος ενέκρινε ανακαίνιση, κόστους 40.000 ευρώ, για το γραφείο του στην πόλη Πο της νοτιοδυτικής Γαλλίας, στα Πυρηναία, όπου είναι δήμαρχος.

Το σκάνδαλο έφερε στο φως ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mediapart αποκαλύπτοντας ότι η σχετική εισηγητική έκθεση τονίζει πως στόχος είναι «να αποκατασταθεί η αίγλη του γραφείου του δημάρχου». Οι εργασίες, που θα επιβαρύνουν τους δημότες, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Εγκρίθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28 Ιουλίου.

Το γραφείο του Μπαϊρού, με όμορφη θέα σε ορεινό τοπίο, θα ανακαινιστεί από το δάπεδο ώς την οροφή: θα αποκατασταθεί το παρκέ με επίστρωση που θα επαναφέρει «την αίσθηση της παλαιάς εποχής», θα αφαιρεθούν καλώδια, πρίζες και διακόπτες και θα εγκατασταθούν νέα φωτιστικά. «Το πιο όμορφο γραφείο της Γαλλικής Δημοκρατίας», όπως το αποκαλεί... σεμνά ο ένοικός του, ανακαινίζεται.

Η ανακαίνιση έρχεται σε κακή στιγμή για έναν πρωθυπουργό που καταγγέλλει «την επικείμενη οικονομική καταστροφή» εδώ και μήνες, δηλαδή το «αβυσσαλέο» επίπεδο του γαλλικού χρέους. Οπου βρεθεί κι όπου σταθεί ο Μπαϊρού έχει μόνο μία λέξη στα χείλη του: «χρέος». Στις 15 Ιουλίου κάλεσε τους Γάλλους πολιτικούς να «δώσουν πρώτοι το παράδειγμα μειώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο».

Καταχρεωμένος

Η ανακαίνιση των 40.000 ευρώ συνιστά πρόκληση και για ακόμα έναν λόγο. Το Πο είναι καταχρεωμένο. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, το δημοτικό χρέος έχει αυξηθεί από 60 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2014 (όταν εξελέγη δήμαρχος ο Μπαϊρού) σε σχεδόν 111 εκατομμύρια ευρώ το 2023. «Αυτό σημαίνει ένα χρέος 1.440 ευρώ ανά κάτοικο», σημείωνε η δεξιά εφημερίδα Le Figaro τον Δεκέμβριο του 2024 – οι κάτοικοι του Πο είναι περίπου 80.000.

Μιλώντας στο Mediapart, το γραφείο Τύπου του δημαρχείου δικαιολόγησε τις εργασίες ισχυριζόμενο ότι «η πόλη δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της αρχιτεκτονικής, αστικής και τοπογραφικής κληρονομιάς της, μια πολύτιμη αντανάκλαση της ιστορίας και της πολιτιστικής της ταυτότητας».

Ωστόσο, στο τρέχον πλαίσιο, η ανακαίνιση προσφέρει νέα όπλα στους ούτως ή άλλως πολυάριθμους πολιτικούς αντιπάλους του 74χρονου Μπαϊρού.

Για τον βουλευτή του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, Πολ Βανιέ, «ο Μπαϊρού δεν πήγε διακοπές τον Αύγουστο γιατί έψαχνε καταλόγους παρκέ και επίπλων για να τιμολογήσει την ανακαίνιση του δημαρχιακού του γραφείου». Εκεί θα επιστρέψει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, καθώς μοιάζει αδύνατον η κυβέρνησή του να επιβιώσει μετά από εννέα μήνες στην εξουσία.

Τα πράγματα είναι ζόρικα για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Τα σενάρια περιλαμβάνουν από πρόωρες εκλογές μέχρι «μνημόνιο» σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κοινωνικοί φορείς και συνδικάτα έχουν προαναγγείλει μεγάλες κινητοποιήσεις για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο εθνικής ημέρας αντίστασης στη λιτότητα.

Ταυτόχρονα η Ακροδεξιά καραδοκεί. Στον μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν προηγείται με ποσοστό 31,7%. Ακολουθούν το κεντροαριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο με 19,7%, το κόμμα του Μακρόν, Μαζί για τη Δημοκρατία, με 14,2% και οι Σοσιαλιστές με 10,4% (πηγή: PolitPro.eu).