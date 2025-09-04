Η Ουκρανία διχάζει τους «Πρόθυμους»

Δεν θα συμμετάσχουν όλες οι χώρες του «συνασπισμού των προθύμων» με τον ίδιο τρόπο στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Το ζήτημα του τρόπου παροχής των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο της αποτροπής ενός νέου πολέμου με τη Ρωσία διχάζει τον «Συνασπισμό των Προθύμων», ο οποίος συναντήθηκε υβριδικά σήμερα στο Παρίσι, προκειμένου να καταλήξει στον ρόλο που θα λάβει κάθε χώρα στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε σημερινή συνέντευξη τύπου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ ξεκάθαρες» για την «προθυμία τους να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, ύστερα από μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι οι σχετικές εργασίες σχεδιασμού αναμένεται να οριστικοποιηθούν με την Ουάσινγκτον.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», τόνισε ο Μακρόν μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, και έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχει ειπωθεί, μεταξύ άλλων δημόσια από τον Πρόεδρο Τραμπ, και έχει επαναληφθεί από τον υπουργό Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) (...) τώρα είναι οι εργασίες σχεδιασμού που θα οριστικοποιηθούν με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η αμερικανική υποστήριξη για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας θα οριστικοποιηθεί μέσα «τις επόμενες ημέρες», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ.

Παράλληλα ο Μακρόν τόνισε πως 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, «δεσμεύτηκαν» να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο πλαίσιο μελλοντικής ρωσο-ουκρανικής εκεχειρίας. «Αυτή η δύναμη δεν έχει καμία πρόθεση ή στόχο να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στον Τύπο στο Παρίσι μετά από μια σύνοδο κορυφής αυτού του «συνασπισμού των προθύμων». Μετά από τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι η «αμερικανική υποστήριξη» για αυτές τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για το Κίεβο θα οριστικοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες».

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι Ευρωπαίοι θα επιβάλουν νέες κυρώσεις «σε συνεργασία με τις ΗΠΑ», αν η Μόσχα συνεχίσει να αρνείται την ειρήνη.

Στουμπ: ΗΠΑ και Ευρώπη πρέπει να συντονιστούν για κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τόνισε, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του με Ευρωπαίους ηγέτες, ότι ΗΠΑ και Ευρώπη θα πρέπει να ενεργήσουν από κοινού για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

«Η προσέγγιση του Τραμπ επικεντρώθηκε εν πολλοίς στο ότι πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού στο θέμα της επιβολής κυρώσεων και να αναζητήσουμε τρόπους για να σταματήσουμε την πολεμική μηχανή της Ρωσίας με οικονομικά μέσα», είπε ο Στουμπ σε φινλανδικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο στόχοι που ξεχωρίζουν: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι σύμβουλοι του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ θα συζητήσουν για το θέμα μέσα στο επόμενο 24ωρο», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας.

Μελόνι: Η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Ρώμη επανέλαβε μετά την συνεδρίαση για το ουκρανικό ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

Στήριξη στην Ουκρανία δείχνουν και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Κόστα και φον ντερ Λάιεν

Ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ευθυγραμμίζεται με τους «πρόθυμους» και ζητά αφ' ενός από τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις και αφ' ετέρου τον «συνασπισμό των προθύμων» να κλιμακώσει τις πιέσεις εναντίον της Ρωσίας και να ενισχύσει την Ουκρανία.

«Είχαμε μια σημαντική συνάντηση του "Συνασπισμού των Προθύμων". Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας - μέσω αέρος, θάλασσας, ξηράς και της αναγέννησης των Ουκρανικών Δυνάμεων. Ο συνασπισμός δεν είναι μόνο πρόθυμος, αλλά και ικανός να ανταποκριθεί. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε το έργο μας για να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία μέσω περαιτέρω κυρώσεων. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις δολοφονίες. Αύριο, θα έχω την τιμή να συναντήσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι στο Ουζχορόντ για να απευθυνθώ στο Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών και να αποτίσω φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Ουκρανίας.», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Αντόνιο Κόστα.

Αντίστοιχα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζει ότι «εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Πέρα από τις «δυνάμεις διασφάλισης», η Φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι «η πρώτη και ισχυρότερη γραμμή εγγυήσεων ασφαλείας είναι οι ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς περιορισμούς». Αυτό σημαίνει «μόνιμες ένοπλες δυνάμεις που είναι ισχυρές, καλά εξοπλισμένες και σύγχρονες», εξηγεί στη δήλωσή της και τονίζει: «Πρέπει να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε ένα ατσάλινο σκαντζόχοιρο, άπεπτο για τους τωρινούς και μελλοντικούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να εκπαιδεύει Ουκρανούς στρατιώτες, σχεδόν 90.000 έχουν ήδη εκπαιδευτεί

Για την Πρόεδρο της Επιτροπής, «εγγύηση ασφαλείας» αποτελεί και η «ισχυρή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή αμυντική στάση». «Χρειαζόμαστε αύξηση των αμυντικών επενδύσεων», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι στο «SAFE», το ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν θα επενδύσουν μόνο στις δικές τους βιομηχανικές βάσεις στον τομέα της άμυνας, αλλά και στις βάσεις της Ουκρανίας.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζει ότι «οι κυρώσεις» είναι ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τη Ρωσία για να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης και «να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι έχουν ένα γενικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοι του έχουν την ίδια θεώρηση του γενικού πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας, κατά της μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας και ότι περισσότερες από εικοσιτέσσερις χώρες διερευνούσαν συγκεκριμένα το ρόλου που θα μπορούν να παίξουν .

Περίπου 30 δυτικοί ηγέτες είχαν συνομιλίες με τον Ζελέσνκι στο Παρίσι για τις πιθανές δεσμεύσεις που θα ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου μετά από οποιαδήποτε πιθανή εκεχειρία με την Ρωσία.

«Κατανοούμε ποιο πρέπει να είναι το θεμέλιο για τις πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο» είπε ο Ζελέσνκι κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τα μέλη της Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία δεν περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες επί μήνες σε διάφορα επίπεδα για να προσδιορίσουν την δική τους πιθανή στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ώστε να βοηθήσουν στην αποτροπή της Ρωσίας, εάν και όταν υπάρξει τελική εκεχειρία.

Ο Ζελέσνκι ο οποίος είπε ότι 26 χώρες έχουν δηλώσει την ετοιμότητα τους, πρόσθεσε ότι καταρτίζονται έγγραφα με τον κάθε συμμετέχοντα να περιγράφει την φύση της δικής τους δέσμευσης .

Είπε ότι δεν είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον αριθμό των στρατευμάτων που ενδέχεται να ενταχθούν σε μια δύναμη που θα πραγματοποιεί περιπολίες από ξηρά, θάλασσα ή από αέρος.