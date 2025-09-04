Αθήνα, 32°C
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
Τζόρτζιο Αρμάνι
Τζόρτζιο Αρμάνι | (AP Photo/Luca Bruno, file)

Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani απεβίωσε, ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Giorgio Armani», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος μόδας.

Ο Armani, ο οποίος ήταν 91 ετών, ήταν συνώνυμος με το σύγχρονο ιταλικό στυλ και κομψότητα. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία που είχε τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως.

Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

