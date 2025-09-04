Τελικά δεν υπήρχε καμία παρεμβολή στο αεροσκάφος της Ούρσουλας, λένε οι Βούλγαροι

O Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάζκοφ, μιλώντας σήμερα στο κοινοβούλιο της χώρας, υπέστη μόνο μια μερική διακοπή σήματος, φαινόμενο που παρατηρείται όταν ένα αεροπλάνο πετά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Δεν είχε στοιχεία ότι η Ρωσία παρενόχλησε τα σήματα GPS προς το αεροπλάνο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέει τώρα η βουλγαρική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το POLITICO, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε ισχυριστεί κάτι τέτοιο, η βουλγαρική κυβέρνηση τα... γυρίζει σήμερα, αφού ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάζκοφ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι το αεροπλάνο της προέδρου της Επιτροπής δεν είχε διακοπεί, αλλά είχε υποστεί μόνο μερική διακοπή σήματος, το είδος που συνήθως παρατηρείται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.



«Αφού ελέγξαμε τα αρχεία του αεροπλάνου, είδαμε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ανησυχίας από τον πιλότο. Πέντε λεπτά το αεροσκάφος αιωρούνταν στην περιοχή αναμονής, με την ποιότητα του σήματος να είναι καλή όλη την ώρα», δήλωσε στους νομοθέτες. Ο πρωθυπουργός είχε εξηγήσει προηγουμένως ότι η διαταραχή οφειλόταν σε ακούσιες συνέπειες του ηλεκτρονικού πολέμου στην ουκρανική σύγκρουση.



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών, Γκρόζνταν Καρατζόφ, αρνήθηκε επίσης ότι υπήρχαν στοιχεία διακοπής του σήματος GPS της πτήσης της προέδρου της Επιτροπής.



«Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα, σύμφωνα με την ανίχνευση μέσω ασυρμάτου, τα αρχεία των υπηρεσιών μας, πολιτικών και στρατιωτικών, δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό για τη σίγηση του σήματος GPS που επηρέασε το αεροπλάνο», δήλωσε ο Καρατζόφ στον βουλγαρικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα bTV την Πέμπτη.



Τη Δευτέρα, οι Financial Times ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο ναυλωμένο από την Επιτροπή σε περιοδεία σε «κράτη πρώτης γραμμής» στην Ευρώπη φέρεται να έχασε την πρόσβαση στα σήματα GPS ενώ πλησίαζε το αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας. Ο ανταποκριτής που επέβαινε στο αεροπλάνο έγραψε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε χρησιμοποιώντας χάρτινους χάρτες και παρέθεσε έναν αξιωματούχο που είπε ότι έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα. Οι Βρυξέλλες και η Σόφια έσπευσαν να κατηγορήσουν τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παρέμβαση».



Το περιστατικό έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη και προκάλεσε αντιδράσεις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.



Τις τελευταίες ημέρες, ειδικοί αναλυτές αμφισβήτησαν τις λεπτομέρειες του περιστατικού, επισημαίνοντας δεδομένα παρακολούθησης πτήσης που αποκαλύπτουν ότι το σήμα GPS δεν χάθηκε ποτέ και ότι η προσγείωση του αεροπλάνου καθυστέρησε μόνο εννέα λεπτά. Δημόσια δεδομένα έδειξαν επίσης ότι το ίδιο αεροσκάφος είχε υποστεί παρεμβολές στο GPS την προηγούμενη μέρα πάνω από τις χώρες της Βαλτικής — αλλά όχι στη Βουλγαρία.



Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αριάνα Ποντέστα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Κομισιόν ενημερώθηκε από τις βουλγαρικές αρχές για παρεμβολές στο GPS, επαναλαμβάνοντας δελτίο τύπου που μοιράστηκαν οι κυβερνητικές αρχές της χώρας τη Δευτέρα.



«Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για στόχευση και ήμουν πολύ σαφής λέγοντας ότι δεν είχαμε πληροφορίες από αυτή την άποψη. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που... συμβαίνει στους ουρανούς και στις θάλασσές μας με συνεχή τρόπο από την έναρξη του πολέμου και γι' αυτό είναι σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε μαζί με τα κράτη μέλη μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση στις Βρυξέλλες.



Η ίδια διευκρίνισε ότι η Κομισιόν δεν έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη.