Ετοιμάζεται για πρόωρες βουλευτικές εκλογές η ακροδεξιά της Λεπέν

O Φρανσουά Μπαϊρού θα θέσει την κυβέρνησή του στην κρίση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά όλοι θεωρούν βέβαιη την πτώση του

Το ακροδεξιό National Rally της Μαρίν Λεπέν ολοκληρώνει τον κατάλογο των υποψηφίων και προετοιμάζεται για πιθανές πρόωρες βουλευτικές εκλογές, μετά τη νέα πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού θα θέσει την κυβέρνησή του στην κρίση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στις 8 Σεπτεμβρίου, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, θεωρείται μάλλον βέβαιο πως δεν θα καταφέρει να «επιβιώσει». Η αριθμητική είναι αμείλικτη: οι τέσσερις φιλοκυβερνητικές ομάδες διαθέτουν μόλις 210 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση από αριστερά και δεξιά μαζί 353. Χωρίς στήριξη των Σοσιαλιστών ή της Ακροδεξιάς της Μαρίν Λεπέν, ο Μπαϊρού δεν έχει ρεαλιστική διέξοδο.

Με την κυβέρνηση να κρέμεται από μια κλωστή, το ακροδεξιό κόμμα στοιχηματίζει ότι ο μόνος τρόπος για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να βγει από την τελευταία δημοσιονομική κρίση της Γαλλίας θα είναι να διαλύσει το βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το National Rally είναι απίθανο να έχει καλύτερα αποτελέσματα από πέρυσι, όταν οι δυνάμεις της αριστερής αντιπολίτευσης συμμάχησαν αποτελεσματικά και κατάφεραν να κερδίσουν την ακροδεξιά επέλαση.

Εντωμεταξύ, η Μαρίν Λεπέν έχει αποκλειστεί από τις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά από καταδίκη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών χρημάτων, για την οποία έχει ασκήσει έφεση.