Τροχαίο ατύχημα στο Βερολίνο με πολλούς τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Βερολίνο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ομάδα ατόμων, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. στην οδό Seestraße, στη γωνία της Dohnagestell.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, ορισμένοι εκ των τραυματιών είναι ανήλικα παιδιά και φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ σοβαρά τραυματισμένος φέρεται να είναι και ο συνοδός τους. Οι γερμανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών τόνισαν ότι πρόκειται για ατύχημα και δεν κάνουν λόγο για τρομοκρατική ενέργεια.

Οι αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο και ερευνώνται τα αίτια του ατυχήματος.