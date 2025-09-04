Τουλάχιστον 17 τραυματίες σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στο Λονδίνο

Τροχαίο ατύχημα στο Λονδίνο με αρκετούς τραυματίες μετά από παράσυρση πεζών από λεωφορείο. Η μητροπολιτική αστυνομία αναφέρει ότι 17 άτομα τραυματίστηκαν και 15 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του λεωφορείου.
Η αστυνομία και υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου (LAS) κλήθηκαν στην οδό Victoria Street στο Westminster περίπου στις 08:20 BST [τοπική ώρα].
«Αρκετοί πεζοί και επιβάτες του λεωφορείου φέρεται να έχουν τραυματιστεί και μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες», ανέφερε η αστυνομία του Λονδίνου σε δήλωσή της.
Σε αυτό το αρχικό στάδιο της έρευνας, δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Ο δρόμος παραμένει κλειστός. Παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος και έπεσε πάνω σε περαστικούς.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας