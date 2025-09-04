Τουλάχιστον 17 τραυματίες σε τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο στο Λονδίνο

Τροχαίο ατύχημα στο Λονδίνο με αρκετούς τραυματίες μετά από παράσυρση πεζών από λεωφορείο. Η μητροπολιτική αστυνομία αναφέρει ότι 17 άτομα τραυματίστηκαν και 15 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του λεωφορείου.

Η αστυνομία και υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου (LAS) κλήθηκαν στην οδό Victoria Street στο Westminster περίπου στις 08:20 BST [τοπική ώρα].

«Αρκετοί πεζοί και επιβάτες του λεωφορείου φέρεται να έχουν τραυματιστεί και μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Αναμένουμε περαιτέρω πληροφορίες», ανέφερε η αστυνομία του Λονδίνου σε δήλωσή της.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο της έρευνας, δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Ο δρόμος παραμένει κλειστός. Παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος και έπεσε πάνω σε περαστικούς.