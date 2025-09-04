«Εγγυήσεις κινδύνου ζητά η Ουκρανία»

Πυρά Ζαχάροβα στον Ζελένσκι • Απαράδεκτα τα αιτήματα της Ουκρανίας, λέει η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας.

«Σκοτσέζικο ντους» παίζουν τις τελευταίες ώρες οι Ρώσοι με τον Ζελένσκι, καθώς λίγες μόλις ώρες μετά την πρόσκληση Πούτιν στον Ζελένσκι για συνάντηση στη Ρωσία, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρίας Ζαχάροβα, εξαπέλυσε κεραυνούς κατά του Ουκρανου προέδρου.

Η κ. Ζαχάροβα χαρακτήρισε «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο» τα αιτήματα που προβάλλει η κυβέρνηση της Ουκρανίας στο πλαίσιο δυνητικής διευθέτησης για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη που μαίνεται ανάμεσα στις δυο γειτονικές χώρες από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί «απόλυτα απαράδεκτες» τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Ζελένσκι κι αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων» εντός της ημέρας.

«Αυτές δεν είναι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, είναι εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο», πέταξε η κ. Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης οικονομικού ενδιαφέροντος στη Βλαντιβαστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει καν την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος υπό οποιοδήποτε σχήμα, πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως καταρτίζονται «πολύ συγκεκριμένοι σχεδιασμοί» για να την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης, συμπεριλαμβανομένων στρατευμάτων ευρωπαϊκών κρατών, στην Ουκρανία, ώστε να είναι εγγυημένη η τήρηση της ειρήνης, με τεχνική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να συζητήσει ξένη επέμβαση στην Ουκρανία, με οποιαδήποτε μορφή ή σχήμα, κάτι θεμελιωδώς απαράδεκτο που υπονομεύει οποιαδήποτε ασφάλεια», αντέτεινε η κ. Ζαχάροβα.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους φάνηκε επίσης να απορρίπτει ξερά τη Δευτέρα τις δηλώσεις της κ. φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας πρόωρη κάθε συζήτηση περί ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Εξάλλου η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα απέρριψε την κατηγορία περί ρωσικής ευθύνης για συμβάν σε αεροσκάφος που μετέφερε την κ. φον ντερ Λάιεν στη Βουλγαρία την Κυριακή – τις δηλώσεις εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ρωσικών παρεμβολών με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου στη λήψη σήματος GPS –, κάνοντας λόγο για ψευδή πληροφορία και παράνοια.