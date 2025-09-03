Αρβανίτης: Η ΕΕ εκθέτει την Κυβέρνηση και στην αντιμετώπιση της Ευλογιάς

Απάντηση στην ερώτηση που είχε απευθύνει ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς Κώστας Αρβανίτης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κρίση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα μας απέστειλε σήμερα ο αρμόδιος Επίτροπος Hansen.

Όπως αναφέρει ο κ. Αρβανίτης, για άλλη μια φορά η κυβερνητική αδράνεια μπροστά στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων της περιφέρειας έρχεται στο προσκήνιο, από τους ίδιους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με αφορμή την ευλογιά των αιγοπροβάτων που μέχρι σήμερα έχει καταστροφικές συνέπειες στον κλάδο της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Η κρίση έχει οδηγήσει σε θανάτωση δεκάδων χιλιάδων ζώων, καραντίνες σε εκτεταμένες περιοχές, απαγόρευση μετακινήσεων, αναστολή λειτουργίας σφαγείων και κατακόρυφη πτώση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα των μετακινούμενων.

Η απάντηση του Επιτρόπου καταδεικνύει κατάφωρα την έλλειψη αξιοποίησης των διαθέσιμων ενωσιακών εργαλείων στήριξης του κτηνοτροφικού κλάδου στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, υπάρχει η δυνατότητα παροχής στήριξης για επενδύσεις αποκατάστασης του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά φαινόμενα (Ιανός, Daniel, Elias), με ευθύνη της διαχειριστικής αρχής να διαθέσει χρηματοδότηση για ειδικές παρεμβάσεις.

Οι κτηνοτρόφοι μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση για στήριξη, αποζημίωση και προστασία του εισοδήματος των παραγωγών.

Ακολουθεί η Ερώτηση του Αντιπροέδρου της LEFT και η απάντηση του Επιτρόπου Hansen:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left)

Θέμα: Επανεμφάνιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ελλάδα – Ανάγκη ενίσχυσης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων επανεμφανίστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Χαλκιδική και τη Φωκίδα.



Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο απουσίας πρόληψης, ελλιπών ελέγχων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες (ιδίως τα Βαλκάνια) και την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.



Η νέα αυτή συμφορά προστίθεται σε σειρά θεομηνιών (Ιανός, Daniel, Elias), που έχουν ήδη εξαντλήσει την κτηνοτροφία της ελληνικής περιφέρειας, η οποία απειλείται πλέον με ολοκληρωτική κατάρρευση, με ευρύτερες συνέπειες στην αγροδιατροφή, στη διατήρηση του τοπίου, στην τοπική οικονομία και στην εθνική παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων.



Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης



Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεται να ενεργοποιήσει ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για τους πληγέντες Έλληνες κτηνοτρόφους;



2. Σκοπεύει να ενισχύσει την επιτήρηση, τους ελέγχους και την κτηνιατρική υποστήριξη, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, μέσω προγραμμάτων υγειονομικής προστασίας της ζωικής παραγωγής;



3. Θεωρεί ότι η μετακινούμενη κτηνοτροφία – ως μορφή βιώσιμης και εκτατικής εκτροφής – χρήζει ειδικής στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και των πολιτικών για τις ορεινές και αγροτικές περιοχές της ΕΕ;

EL E-002766/2025 Απάντηση του κ. Hansen εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3.9.2025)

Ορισμένες δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση επειγόντων κτηνιατρικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (SGP), όπως η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τα ζώα που θανατώθηκαν, μπορεί να είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, σε ποσοστό 30 % κατ’ ανώτατο όριο (κανονισμός 2021/690 και εκτελεστική απόφαση C(2023) 8926 , παράρτημα 3 ).

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για την επιτήρηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές κινδύνου, μέσω των προγραμμάτων για τις διασυνοριακές νόσους των ζώων (Βουλγαρία και Ελλάδα) και του προγράμματος συντονισμένης διασυνοριακής επιδημιολογικής επιτήρησης περιοχών υψηλού κινδύνου (T.H.R.A.C.E.) (Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία).

Τα εναρμονισμένα μέτρα της ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, στον κανονισμό 2020/687 και στις εκτελεστικές αποφάσεις 2024/2207 (Ελλάδα), 2025/1160 (Βουλγαρία) και 2025/1406 (Ρουμανία) . Οι εισαγωγές ζώων από τρίτες χώρες στην Ένωση ρυθμίζονται αυστηρά σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει τακτική επικοινωνία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων με όλα τα πληττόμενα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ και έχουν δεχθεί επισκέψεις από την κτηνιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (Ελλάδα, Μάιος 2025). Τα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά μέσω συνεδριάσεων της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών.

Η ενωσιακή τράπεζα εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να αποστείλει έως και 500 000 δόσεις εμβολίων δωρεάν (μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετικό αίτημα).



Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣΚΓΠ) θα μπορούσε να παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά φαινόμενα. Εναπόκειται στη διαχειριστική αρχή να διαθέσει χρηματοδότηση για τις εν λόγω παρεμβάσεις.

Εκτός από τη βασική εισοδηματική στήριξη και τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη, η μεταναστευτική κτηνοτροφία επωφελείται από ένα στοχευμένο οικολογικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ με τίτλο «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων» .