Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
France_1020
φωτογραφία αρχείου | Ap Photo

Τέσσερις τραυματίες από μαχαιριές δράστη - Τον σκότωσαν οι αστυνομικοί

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση τα θύματα.

Νεκρός από τις σφαίρες της γαλλικής αστυνομίας έπεσε άνδρας, ο οποίο επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τέσσερις ανθρώπους στη Μασσαλία.

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεσή του κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Μια πηγή με γνώση της υπόθεσης είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε έπειτα από έναν καυγά «έξω από ένα εστιατόριο κεμπάμπ».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία και διακόπηκαν τα δρομολόγια σε δύο γραμμές του τραμ.

