Σαλπάρει ξανά προς τη Γάζα το Global Sumud Flotilla

Η αποστολή μπορεί να είχε μια μικρή καθυστέρηση, ωστόσο τα πλοία φορτώθηκαν πάλι με τρόφιμα και φάρμακα με σκοπό να φτάσουν στη Γάζα και να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Με τις παλαιστινιακές σημαίες να ανεμίζουν, περίπου 20 σκάφη της διεθνιστικής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla αναχώρησαν ξανά το απόγευμα της Δευτέρας από το λιμάνι της Βαρκελώνης, όπου είχαν επιστρέψει λόγω κακοκαιρίας.

Η αποστολή τους μπορεί να είχε μια μικρή καθυστέρηση, ωστόσο τα πλοία φορτώθηκαν πάλι με τρόφιμα και φάρμακα με σκοπό να φτάσουν στη Γάζα, να σπάσουν «την παράνομη πολιορκία του Ισραήλ» και να ανοίξουν «έναν ανθρωπιστικό διάδρομο», όπως τόνισε η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε μήνυμά της.

Η αποστολή Global Sumud Flotilla Mission θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη και η δεύτερη θα ξεκινήσει από την Τυνησία στις 4 Σεπτεμβρίου.

Οι ακτιβιστές ελπίζουν τα σκάφη να συναντηθούν στη Μεσόγειο πριν κατευθυνθούν προς τη Γάζα, ένα ταξίδι που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου επτά με οκτώ ημέρες.

Την Κυριακή, ο τραγουδιστής Bob Vylan μίλησε κατά την αναχώρηση του στολίσκου, χαρακτηρίζοντας τους ακτιβιστές «γενναίους ανθρώπους» που «προσπαθούν να κάνουν ό,τι έπρεπε να είχε γίνει μέσω κυβερνητικής παρέμβασης εδώ και πολύ καιρό».

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές αρχές περιέγραψαν την προηγούμενη προσπάθεια να μεταφερθεί βοήθεια στη Γάζα ως επικοινωνιακό τέχνασμα χωρίς ουσιαστική ανθρωπιστική αξία.