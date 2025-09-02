Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 31.3°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
30°C
31.5° 28.6°
2 BF
36%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
59%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
44%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
48%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
30.5° 27.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 30.4°
4 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 30.1°
2 BF
25%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 31.1°
3 BF
25%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.3°
3 BF
49%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.6° 28.1°
3 BF
52%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
Παλαιστίνη σημαία
Φωτογραφία αρχείου | Scott A Garfitt/Invision/AP

Το Βέλγιο αναγνωρίζει υπό όρους την Παλαιστίνη, επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ

ΕΥΡΩΠΗ
Μαρία Ψαρά

Το Βέλγιο θα ενταχθεί στην ομάδα των χωρών που θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του, Μαξίμ Πρεβό, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κίνηση θα γίνει επίσημη μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η μαχητική ομάδα «δεν έχει πλέον κανένα ρόλο» στη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης, δήλωσε ο Πρεβό.

Ο Πρεβό δήλωσε επίσης ότι το Βέλγιο θα επιβάλει «αυστηρές κυρώσεις» στην ισραηλινή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς, αναθεώρησης των πολιτικών δημοσίων συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες και περιορισμών στην προξενική βοήθεια προς τους Βέλγους που ζουν σε παράνομους οικισμούς, μεταξύ άλλων μέτρων. Ο Πρεβό δήλωσε ότι δύο Ισραηλινοί υπουργοί, αρκετοί «βίαιοι έποικοι» και ηγέτες της Χαμάς θα χαρακτηριστούν «persona non grata» στο Βέλγιο. Η Ζόγια έχει όλες τις λεπτομέρειες εδώ.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Σλοβενίας επέκρινε την ΕΕ σε ομιλία της στο Στρατηγικό Φόρουμ του Bled τη Δευτέρα επειδή δεν ανταποκρίθηκε στα υψηλά ιδανικά της και στην αδράνεια που επέδειξε απέναντι στη Γάζα. Οι «ημέρες δόξας» της Ευρώπης ως παγκόσμιας δύναμης τελείωσαν, δήλωσε η Nataša Pirc Musar, αλλά η ΕΕ θα μπορούσε ακόμα να κάνει τη διαφορά στην παγκόσμια σκηνή αναλαμβάνοντας δράση για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε γενοκτονία.

«Οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας», αναφέρει ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών. Οι Times of Israel έχουν περισσότερα. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών το απέρριψε ως «βασισμένο εξ ολοκλήρου στην εκστρατεία ψεύδους της Χαμάς».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Το Βέλγιο αναγνωρίζει υπό όρους την Παλαιστίνη, επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual