Το Βέλγιο αναγνωρίζει υπό όρους την Παλαιστίνη, επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ

Το Βέλγιο θα ενταχθεί στην ομάδα των χωρών που θα αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του, Μαξίμ Πρεβό, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κίνηση θα γίνει επίσημη μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η μαχητική ομάδα «δεν έχει πλέον κανένα ρόλο» στη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης, δήλωσε ο Πρεβό.

Ο Πρεβό δήλωσε επίσης ότι το Βέλγιο θα επιβάλει «αυστηρές κυρώσεις» στην ισραηλινή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς, αναθεώρησης των πολιτικών δημοσίων συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες και περιορισμών στην προξενική βοήθεια προς τους Βέλγους που ζουν σε παράνομους οικισμούς, μεταξύ άλλων μέτρων. Ο Πρεβό δήλωσε ότι δύο Ισραηλινοί υπουργοί, αρκετοί «βίαιοι έποικοι» και ηγέτες της Χαμάς θα χαρακτηριστούν «persona non grata» στο Βέλγιο. Η Ζόγια έχει όλες τις λεπτομέρειες εδώ.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Σλοβενίας επέκρινε την ΕΕ σε ομιλία της στο Στρατηγικό Φόρουμ του Bled τη Δευτέρα επειδή δεν ανταποκρίθηκε στα υψηλά ιδανικά της και στην αδράνεια που επέδειξε απέναντι στη Γάζα. Οι «ημέρες δόξας» της Ευρώπης ως παγκόσμιας δύναμης τελείωσαν, δήλωσε η Nataša Pirc Musar, αλλά η ΕΕ θα μπορούσε ακόμα να κάνει τη διαφορά στην παγκόσμια σκηνή αναλαμβάνοντας δράση για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε γενοκτονία.

«Οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας», αναφέρει ψήφισμα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών. Οι Times of Israel έχουν περισσότερα. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών το απέρριψε ως «βασισμένο εξ ολοκλήρου στην εκστρατεία ψεύδους της Χαμάς».