Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice, My Choice:υπέρ των ασφαλών και προσβάσιμων αμβλώσεων» υποβλήθηκε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η δωδέκατη επιτυχημένη πρωτοβουλία που εξετάζεται από την Επιτροπή.

Μετά την καταχώρισή της τον Απρίλιο του 2024, η πρωτοβουλία συγκέντρωσε 1.124.513 έγκυρες δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), υπερβαίνοντας το απαιτούμενο ελάχιστο όριο του ενός εκατομμυρίου και συμπληρώνοντας τα κατώτατα όρια σε 19 κράτη μέλη.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στα κράτη μέλη, η οποία θα τους επιτρέψει να προβαίνουν σε ασφαλή τερματισμό της εγκυμοσύνης για οποιοδήποτε πρόσωπο στην Ευρώπη δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.

Οποιαδήποτε τέτοια στήριξη θα πρέπει να τηρεί τα όρια του άρθρου 168 παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι η δράση της ΕΕ πρέπει να αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Η πρωτοβουλία δεν αφορά τη χορήγηση δικαιώματος στην άμβλωση σε επίπεδο ΕΕ.

Στην απόφασή της για την καταχώριση της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι έχει αρμοδιότητα να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία μόνο στον βαθμό που αυτή δεν έχει ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της νομοθεσίας περί δημόσιας τάξης των κρατών μελών ή γενικότερα των επιλογών υγειονομικής περίθαλψης και δεοντολογίας στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους σε θέματα υγείας.

Η υποβολή της πρωτοβουλίας δεν προδικάζει την τελική απόφαση της Επιτροπής επί της ουσίας της πρωτοβουλίας, ούτε τυχόν ενέργειες της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει προθεσμία έως τις 2 Μαρτίου 2026 για να υποβάλει την επίσημη απάντησή της, περιγράφοντας τα μέτρα που ενδεχομένως προτίθεται να λάβει. Η Επιτροπή θα συναντηθεί με τους διοργανωτές για να συζητήσει λεπτομερώς την πρωτοβουλία εντός των επόμενων εβδομάδων. Στη συνέχεια θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.