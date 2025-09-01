Προσωρινή επιστροφή για το Global Sumud Flotilla

Τα σκάφη απέπλευσαν εκ νέου σήμερα, λίγες ώρες αφότου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο λιμάνι.

Στο λιμάνι της Βαρκελώνης επέστρεψε προσωρινά το Global Sumud Flotilla, λόγω των καιρικών συνθηκών καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι άνω των 30 κόμβων (55,6 χιλιομέτρων την ώρα). Τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκατοντάδες ακτιβιστές στη Λωρίδα της Γάζας, απέπλευσαν εκ νέου το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 20.30 (ώρα Ελλάδας) από τη Βαρκελώνη, λίγες ώρες αφότου αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

Νωρίτερα, ο στολίσκος δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο X ότι αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, από όπου και ξεκίνησε, λόγω κακών καιρικών συνθηκών και για να διαφυλάξει την ασφάλεια των μελών του και την επιτυχία της αποστολής.

«Η απόφαση πάρθηκε από τη συντονιστική επιτροπή του στολίσκου...για να επιστρέψει πίσω στο λιμάνι La Vela της Βαρκελώνης, όπου και έφτασε στις 22:00 τοπική ώρα Βαρκελώνης», αναφέρει ο Mauricio Morales του Al Jazeera, ο οποίος συμμετέχει στο πλοίο Familia του στολίσκου.

Για τις 4 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη και η αναχώρηση άλλων πλοίων του Global Sumud Flotilla από λιμάνια της Τυνησίας και της Σικελίας.