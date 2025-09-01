Κορυφαίοι της αυστριακής διπλωματίας απαιτούν την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ

Έπειτα από τον πρώην – επί δώδεκα χρόνια (2004 έως 2016) – ομοσπονδιακό πρόεδρο της Αυστρίας Χάιντς Φίσερ, ο οποίος δήλωνε στις αρχές Μαίου «εξοργισμένος» με τον πόλεμο του Νετανιάχου στη Γάζα, τώρα, δύο πρώην υπουργοί Εξωτερικών της χώρας και ένας πρώην υφυπουργός, μαζί με 23 κορυφαίους διπλωμάτες της, απαιτούν από την κυβέρνηση της Βιέννης να δώσει συνέχεια στην επικριτική της στάση απέναντι στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα - και «να αναλάβει δράση».

Σε ανοικτή επιστολή τους ζητούν να ανασταλεί η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, να διακοπούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης στο Ισραήλ και να του επιβληθούν κυρώσεις, ιδίως εμπορικοί περιορισμοί.

Υπογράφουν, μεταξύ άλλων, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Μπενίτα Φερέρο-Βάλντνερ (του κυβερνώντος δεξιού Λαϊκού Κόμματος), ο προκάτοχός της Πέτερ Γιάνκοβιτς (των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών), ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Βόλφγκανγκ Βάλντνερ (του Λαϊκού Κόμματος), και οι Αυστριακοί πρώην ύπατοι αρμοστές του ΟΗΕ στη Βοσνία, Βόλφγκανγκ Πέτριτς και Βαλεντίν Ίνσκο,

«Είναι καιρός η Αυστρία να ενταχθεί και αυτή στη συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας για τον τερματισμό των αφόρητων δεινών στη Γάζα και την απελευθέρωση, επιτέλους, των εναπομεινάντων ομήρων από τα χέρια της Χαμάς», τονίζουν οι συνυπογράφοντες, πολλοί εκ των οποίων είναι Αυστριακοί πρέσβεις εν ενεργεία.

«Τα λόγια τώρα πρέπει να τα ακολουθήσουν επειγόντως οι πράξεις» τονίζουν οι συνολικά 26 προσωπικότητες της αυστριακής διπλωματίας. Υποστηρίζουν ότι η Αυστρία έχει άμεσο και υπαρξιακό συμφέρον στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, «τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γάζα» επισημαίνοντας επιπλέον, ότι η χώρα τους «ως έδρα υπηρεσιών του ΟΗΕ και υποψήφια για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού, έχει ιδιαίτερη ευθύνη».

Ήδη από τις αρχές Μαίου ο επί 12 χρόνια ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας και κορυφαίος πολιτικός Χάιντς Φίσερ είχε καταγγείλει ότι το Ισραήλ παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο και ο ίδιος ζητούσε από την τρικομματική κυβέρνηση της χώρας του να πάρει ξεκάθαρη θέση ενάντια στη γενοκτονία.

«Κανείς δεν επιτρέπεται να σιωπά όταν πρόκειται για πράξεις που είναι ύποπτες για εγκλήματα πολέμου και γι' αυτό αναμένω από την αυστριακή κυβέρνηση (τον συνασπισμό του δεξιού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών και του νεοφιλελεύθερου NEOS) να παρακολουθήσει στενά αυτά τα ζητήματα και στη συνέχεια να λάβει θέση» έλεγε. Και τόνιζε ότι «οι ενέργειες του Νετανιάχου δεν μειώνουν τον αντισημιτισμό, αλλά μάλλον τον αυξάνουν και τον ενισχύουν και αυτό πρέπει να σταματήσει».

΄Ηδη σε τοποθετήσεις του τον Ιανουάριο του 2024, ο Φίσερ είχε διαμηνύσει ότι «ακόμη και στην άμυνα υπάρχουν όρια και το διεθνές δίκαιο πρέπει να τηρείται».

Πρόσθετε συγχρόνως ότι μετά τα «γιγαντιαία εγκλήματα» που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει φυσικά το δικαίωμα να αμυνθεί, αλλά «τελικά, μια Παλαιστίνια μητέρα κλαίει για το σκοτωμένο παιδί της, όπως μια Ισραηλινή μητέρα κλαίει για το δικό της».

«΄Οταν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επικρίνει γεγονότα σε μια κινεζική επαρχία, εμείς - εμού συμπεριλαμβανομένου - του δίνουμε πλήρη εμπιστοσύνη, όταν όμως αυτό επικρίνει τα γεγονότα στη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά γεγονότα που μπορούμε να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά στην τηλεόραση κάθε μέρα, τότε αυτό καταγγέλλεται από το Ισραήλ ως προκατειλημμένο», είχε επισημάνει ο Φίσερ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο εμβληματικός Σοσιαλιστής καγκελάριος της Αυστρίας Μπρούνο Κράισκι (1911-1990), η σημαντικότερη προσωπικότητα του 20ου αιώνα για τη χώρα, είχε το Μεσανατολικό ως κεντρικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής του.

Θέτοντας πρότυπα ως διαμεσολαβητής, ο Κράισκι προσπάθησε να επιλύσει τη σύγκρουση του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους. Για την αφοσίωσή του στον παλαιστινιακό λαό και τη συμπάθειά του προς αμφιλεγόμενα, από κάποιους, αραβικά κράτη, αυτός ο αντισυμβατικός πολιτικός, εβραϊκής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας του, επικρίθηκε από την αυστριακή αντιπολίτευση και αντιμετωπίστηκε εχθρικά από το Ισραήλ.

Στις 11 Μαρτίου του 1980, υπό την καγκελαρία του Μπρούνο Κράισκι, του «μεγάλου φίλου του παλαιστινιακού λαού» όπως τον θεωρούν μέχρι σήμερα οι Παλαιστίνιοι, η Αυστρία έγινε το πρώτο δυτικό κράτος που αναγνώρισε επίσημα την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), με αποτέλεσμα οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τελ Αβίβ και Βιέννης να φτάσουν τότε σε ιδιαίτερα χαμηλό σημείο.

Οι πολυετείς προσπάθειες του Κράισκι - ως επικεφαλής πολλών αποστολών της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, αλλά και ως διοργανωτής διεθνών διασκέψεων και συναντήσεων στη Βιέννη - για τη Μέση Ανατολή, προέκυπταν από τη θεώρησή του ότι η σύγκρουση γύρω από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη θέτει επίσης σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η «επιθετική» πολιτική ουδετερότητας την οποία ασκούσε, του πρόσφερε μεγάλη αξιοπιστία σε Ανατολή και Δύση.