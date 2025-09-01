Όχι μόνο κλείνει «συμφωνίες» με τον Τραμπ... αλλά θέλει και μια μικρότερη Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απευθυνόμενος στην Σύνοδο της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σανγκάης στην Τιαντζίν της Κίνας, υπερασπίστηκε τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Το θράσος της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας, η οποία εκφράζεται διά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχίζεται μετά την επαναφορά της Ρωσίας στη διπλωματική σκακιέρα από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι κατέληξε σε «συμφωνίες» με τον Αμερικανό ομόλογό του σχετικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα. Ωστόσο, δεν ανέφερε αν θα συμφωνούσε σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη μεσολάβηση του Τραμπ, ο οποίος είχε ορίσει τη Δευτέρα ως προθεσμία για την απάντηση του Πούτιν.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στην Κίνα, ο Πούτιν συνέχισε να υπερασπίζεται την απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία, κατηγορώντας ξανά τη Δύση για τον πόλεμο. Μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει σε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία ως μέρος μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και η Μόσχα δεν το έχει ακόμη επιβεβαιώσει.

Ο Πούτιν μίλησε στην Τιαντζίν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης, όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ναρέντρα Μόντι. Ευχαρίστησε τους ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας για την υποστήριξή τους και τις προσπάθειές τους να «διευκολύνουν την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία».

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου, γεγονός που τους έχει αποφέρει κριτική από τη Δύση, η οποία τους κατηγορεί ότι στηρίζουν την ρωσική οικονομία, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο. Στην ομιλία του, ο Πούτιν είπε επίσης ότι οι «συμφωνίες που επιτεύχθηκαν» στη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα «ελπίζω ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ανοίγοντας το δρόμο για την ειρήνη στην Ουκρανία».

Ταυτόχρονα, επανέλαβε την άποψή του ότι «αυτή η κρίση δεν προκλήθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση». Απέδωσε επίσης τον πόλεμο στις «συνεχείς προσπάθειες της Δύσης να παρασύρει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ». Ο Ρώσος πρόεδρος έχει αντιταχθεί σταθερά στην ιδέα της ένταξης της Ουκρανίας στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Το 2014 ο Πούτιν κατέλαβε την Κριμαία και οι Ρώσοι εκπρόσωποι κατέλαβαν μέρος της ανατολικής Ουκρανίας. Χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πούτιν διέταξε την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι τελευταίες δηλώσεις του Πούτιν έρχονται λίγες μέρες μετά τη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Την Παρασκευή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Πούτιν είχε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα, που έθεσε ο Τραμπ, για να συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα μπορούσε να λύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μία μέρα. Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ εγκατέλειψε το αίτημα για κατάπαυση του πυρός και ζήτησε αντ' αυτού μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες που πραγματοποίησαν επείγουσα επίσκεψη στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ επέμεινε ότι «η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ» ως μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, υπαινίχθηκε ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας, λέγοντας ότι η Ευρώπη είναι η «πρώτη γραμμή άμυνας» και ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν. «Θα τους προσφέρουμε καλή προστασία», είπε, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε επίσης στο CNN ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει με τις εγγυήσεις ασφάλειας. Είπε ότι αυτό θα σήμαινε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη «θα προσφέρουν ουσιαστικά μια ρήτρα παρόμοια με το Άρθρο 5 για την κάλυψη μιας εγγύησης ασφάλειας», αναφερόμενος στη ρήτρα του ΝΑΤΟ που ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υπερασπίζονται ένα άλλο μέλος που έχει δεχτεί επίθεση.