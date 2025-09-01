Οι λιμενεργάτες της Γένοβας απαντούν με απεργία αν χαθούν τα ίχνη του Global Sumud Flotilla

Η μεγαλύτερη διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη από την περίοδο της G8, πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα • «Θα μπλοκάρουμε όλη την Ευρώπη αν χάσουμε επαφή με τα πλοία έστω και για λίγα λεπτά», προειδοποιούν οι λιμενεργάτες.

Μια λαοθάλασσα 50.000 ανθρώπων συγκεντρώθηκε στο λιμάνι της Γένοβας κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες το βράδυ της Κυριακής, και τραγουδώντας το «Bella Ciao» χαιρέτησε τα πλοία του Global Sumud Flotilla που είχαν ως πρώτη στάση της Σικελία και κατευθύνθηκαν προς τη Βαρκελώνη.

Πρόκειται για τη «μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα», δήλωσε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, ώστε να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό που λιμοκτονεί.

Η δήμαρχος της Γένοβας, Σίλβια Σάλις ήταν επίσης παρούσα, εκφράζοντας περηφάνια και συγκίνηση για την έκρηξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς της πόλης. Πολλοί Γενοβέζοι σχολίασαν ότι δεν είχαν δει ποτέ τέτοια μεγάλη διαδήλωση από την περίοδο της G8.

«Αν χάσουμε επαφή, θα μπλοκάρουμε την Ευρώπη»

Μεγαλείο ανθρωπιάς από τους λιμενεργάτες της πόλης, οι οποίοι προειδοποίησαν πως θα προχωρήσουν σε διεθνή απεργία και μπλοκάρισμα λιμανιών και δρόμων στην Ευρώπη, αν χαθεί έστω και για λίγα λεπτά η επαφή με τα πλοία που κατευθύνονται στη Γάζα.

«Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτά τα σκάφη θα φτάσουν κοντά στις ακτές της Γάζας, στην κρίσιμη περιοχή. Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας, τους συντρόφους μας, έστω και για 20 λεπτά, θα μπλοκάρουμε την Ευρώπη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.