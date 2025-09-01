Οι λιμενεργάτες της Γένοβας απαντούν με απεργία αν χαθούν τα ίχνη του Global Sumud Flotilla

Μια λαοθάλασσα 50.000 ανθρώπων συγκεντρώθηκε στο λιμάνι της Γένοβας κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες το βράδυ της Κυριακής, και τραγουδώντας το «Bella Ciao» χαιρέτησε τα πλοία του Global Sumud Flotilla που είχαν ως πρώτη στάση της Σικελία και κατευθύνθηκαν προς τη Βαρκελώνη.
Πρόκειται για τη «μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα», δήλωσε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, ώστε να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό που λιμοκτονεί.
Η δήμαρχος της Γένοβας, Σίλβια Σάλις ήταν επίσης παρούσα, εκφράζοντας περηφάνια και συγκίνηση για την έκρηξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς της πόλης. Πολλοί Γενοβέζοι σχολίασαν ότι δεν είχαν δει ποτέ τέτοια μεγάλη διαδήλωση από την περίοδο της G8.
«Αν χάσουμε επαφή, θα μπλοκάρουμε την Ευρώπη»
Μεγαλείο ανθρωπιάς από τους λιμενεργάτες της πόλης, οι οποίοι προειδοποίησαν πως θα προχωρήσουν σε διεθνή απεργία και μπλοκάρισμα λιμανιών και δρόμων στην Ευρώπη, αν χαθεί έστω και για λίγα λεπτά η επαφή με τα πλοία που κατευθύνονται στη Γάζα.
«Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτά τα σκάφη θα φτάσουν κοντά στις ακτές της Γάζας, στην κρίσιμη περιοχή. Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας, τους συντρόφους μας, έστω και για 20 λεπτά, θα μπλοκάρουμε την Ευρώπη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Η ανακοίνωση των εργαζομένων
«Γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτά τα σκάφη θα φτάσουν κοντά στις ακτές της Γάζας, στην κρίσιμη περιοχή.
Αν χάσουμε την επαφή με τα σκάφη μας, τους συντρόφους μας, έστω και για 20 λεπτά, θα μπλοκάρουμε την Ευρώπη. Μαζί με το συνδικάτο USB, μαζί με όλους τους λιμενεργάτες, μαζί με ολόκληρη την πόλη της Γένοβας. 13.000-14.000 κοντέινερ φεύγουν από αυτήν την περιοχή κάθε χρόνο για το Ισραήλ. Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα καρφί να φύγει.
Θα εξαπολύσουμε διεθνή απεργία, θα μπλοκάρουμε τους δρόμους. Θα μπλοκάρουμε τα πάντα. Τα κορίτσια και τα αγόρια μας πρέπει να επιστρέψουν χωρίς γρατσουνιά, και όλα τα αγαθά μας, που ανήκουν στον λαό, μέχρι και το τελευταίο κουτί, πρέπει να φτάσουν εκεί που πρέπει να πάνε».
