Μόσχα, μην περιμένεις χρήματα από ΕΕ

Αυτό ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλλας μετά από συνομιλίες μεταξύ υπουργών Εξωτερικών που διερεύνησαν την πιθανότητα χρήσης περισσότερων από 200 δισεκατομμυρίων ευρώ παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει επί του παρόντος η Euroclear του Βελγίου.

«Ένα πράγμα απολύτως σαφές στο οποίο συμφώνησαν όλοι: Δεδομένης της καταστροφής που προκάλεσε, είναι αδιανόητο η Ρωσία να ξαναδεί αυτά τα χρήματα, εκτός αν αποζημιώσει πλήρως την Ουκρανία», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη. «Υπάρχουν κίνδυνοι [για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων], αλλά είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε θέση να τους μετριάσουμε», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την πιθανή μεταφορά των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων σε ένα λεγόμενο όχημα ειδικού σκοπού για την ελαχιστοποίηση του νομικού κινδύνου για το Βέλγιο σε περίπτωση που κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία. (Η ΕΕ τα χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή για να εγγυηθεί ένα δάνειο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, αλλά δεν αγγίζει το κεφάλαιο).

Το Βέλγιο - όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία - είναι μακροχρόνιος αντίπαλος μιας τέτοιας κίνησης. Το Βερολίνο και η Ρώμη δεν είναι επίσης πρόθυμες. Η συζήτηση του Σαββάτου ήταν η πρώτη επίσημη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος προς το παρόν.

Το άλλο συμπέρασμα από την Κοπεγχάγη

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προέτρεψαν τον Ντόναλντ Τραμπ (χωρίς να τον αναφέρουν ονομαστικά) να ακολουθήσει το παράδειγμά τους και να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία.

Ο Πρόεδρος έχει επανειλημμένα εξαπολύσει απειλές και έχει θέσει προθεσμίες στον Πούτιν για να αποδεχτεί μια εκεχειρία. Μέχρι στιγμής, όλες αυτές έχουν αφεθεί να λήξουν χωρίς συνέπειες για τη Μόσχα. «Φυσικά, τα μέτρα θα ήταν ισχυρότερα αν αντιστοιχούσαν και οι διατλαντικοί εταίροι μας», είπε η Κάλλας.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δεν μάσησε τα λόγια της για τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία την Κυριακή, αναφέρει το POLITICO. «Είναι αρπακτικό», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν. «Πρέπει να διατηρήσουμε την αίσθηση του επείγοντος, επειδή γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει».

Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε στους FT ότι η ΕΕ επεξεργάζεται κάποια «αρκετά ακριβή σχέδια» για πιθανές στρατιωτικές αναπτύξεις στην Ουκρανία. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ύψιστης σημασίας και απολύτως κρίσιμες», είπε. «Έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη και είχαμε μια συμφωνία στον Λευκό Οίκο... και αυτό το έργο προχωρά πολύ καλά».

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι προσπάθειες του Κρεμλίνου να κατηγορήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την Ευρώπη για τις αποτυχημένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις φαίνεται να αποδίδουν. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ηγείται της επίθεσης, ελπίζοντας ότι τα μηνύματα θα παραμείνουν στον Τραμπ. Σύμφωνα με το Axios, ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποψιάζονται ότι ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο παρασκήνιο προσπαθούν να ακυρώσουν οποιαδήποτε πρόοδο.