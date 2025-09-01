Ζελένσκι: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Βουλής

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «σχολαστικά προετοιμασμένη» δολοφονία και τόνισε πως λεπτομέρειες για τον ύποπτο θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα από την αστυνομία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τη σύλληψη υπόπτου για τον φόνο του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου Αντρίι Παρούμπι το Σάββατο στη Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της έρευνας συνεχίζονται», πρόσθεσε ο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τα στελέχη των δυνάμεων επιβολής της τάξης για το «ταχύ και συντονισμένο έργο τους».

Ο ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, μεταξύ Λβιβ και Κιέβου, στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συμμετοχή «δεκάδων» μελών των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «σχολαστικά προετοιμασμένη» δολοφονία και τόνισε πως λεπτομέρειες για τον ύποπτο θα δοθούν στη δημοσιότητα από την αστυνομία αργότερα.

Το Σάββατο, το κρατικό ουκρανικό δίκτυο Suspilne μετέδωσε ότι ο δράστης ήταν μεταμφιεσμένος σε μεταφορέα και κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό ποδήλατο, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντρίι Παρούμπι υπήρξε κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της Μεϊντάν το 2014, και σκοτώθηκε το Σάββατο, από ένοπλο που άδειασε τον γεμιστήρα πιστολιού πάνω του.

Ο αρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ υπονόησε πως για τον φόνο ευθύνεται η Ρωσία.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, ο Αντρίι Παρούμπι είχε επιζήσει το 2014 όταν έγινε απόπειρα κατά της ζωής του με επιθετική χειροβομβίδα.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο έκανε λόγο για «πατριώτη» που «είχε μεγάλη συμβολή στον σχηματισμό του κράτους μας».

Ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο από την πλευρά του τόνισε πως η δολοφονία διαπράχθηκε «στην καρδιά της Ουκρανίας», καταγγέλλοντας «πράξη τρομοκρατίας».