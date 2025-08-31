Αθήνα, 32°C
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Trump_Putin_1020
Ap Photo

Τραμπ και Πούτιν βλέπουν τους Ευρωπαίους ως υπονομευτές της ειρήνης

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Κοινό μέτωπο Ρωσίας - ΗΠΑ κατά των Ευρωπαίων για το ουκρανικό.

Δύο εβδομάδες μετά την συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα αλλά και του Αμερικανού προέδρου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο για την επίλυση του ουκρανικού, όλα μοιάζουν «βαλτωμένα» καθώς παρά τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις, πρακτικά δεν έχει γίνει κάποια πρόοδο, με αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα να συντελείται ένα μπαράζ επικοινωνιακού «blame game». 

Πλέον, ο φταίχτης της υπόθεσης φαίνεται πως είναι οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον για το Κρεμλίνο και τον Λευκό Οίκο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες είχαμε εκατέρωθεν πυρά προς τα κράτη της Ένωσης.

Μόλις χθες, το Axios αποκάλυπτε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ υποστηρίζουν δημόσια την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, επιχειρούν σιωπηλά να ακυρώσουν την όποια πρόοδο υπήρξε στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Σήμερα, το Κρεμλίνο είπε ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Τραμπ και Πούτιν βλέπουν τους Ευρωπαίους ως υπονομευτές της ειρήνης

