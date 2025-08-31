Αθήνα, 32°C
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Sagrada_Familia_1020
Printscreen / X

Ακτιβίστριες έριξαν μπογιές στη Σαγράδα Φαμίλια

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Διαμαρτυρία για την κυβερνητική απραξία απέναντι στην κλιματική κρίση.

Δύο ακτιβίστριες υπέρ της προστασίας του κλίματος έριξαν σήμερα κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη, για να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική απραξία μπροστά στην κλιματική κρίση, η οποία ευνόησε, τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές που κατέστρεψαν την Ισπανία.

Σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οργάνωση Futuro Vegetal, διακρίνονται δύο μέλη της να συλλαμβάνονται από άνδρες ασφαλείας, αφού έχουν ρίξει μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού, φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».

«Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση καταγγέλλει την απουσία μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης ενάντια στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι», εξηγεί η Futuro Vegetal σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Σαγράδα Φαμίλια , την οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί (1852-1926), αν και ημιτελής, αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης της Βαρκελώνης.

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη τον Αύγουστο με ένα κύμα φονικών δασικών πυρκαγιών, που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και κατέστρεψαν περισσότερα από 3.500.000 στρέμματα.

Αυτές οι φωτιές συνιστούν «μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές» που γνώρισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την αριστερή κυβέρνηση, η οποία συνέδεσε το εύρος τους με την κλιματική αλλαγή.

Η Futuro Vegetal έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρόμοιες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, που καταγγέλλονται ως βανδαλισμοί από πολλά μουσεία, μεταξύ άλλων μία διαμαρτυρία το 2022 όπου ακτιβιστές της κόλλησαν τα χέρια τους στις κορνίζες πινάκων του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια στο Μουσείο Prado, στη Μαδρίτη.

