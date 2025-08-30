Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 25.2°
1 BF
75%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.1° 25.4°
2 BF
54%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.0°
3 BF
78%
Ιωάννινα
Θύελλα με ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
61%
Βέροια
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
49%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.6° 19.6°
1 BF
66%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
25.5° 25.5°
1 BF
74%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
24°C
25.5° 23.6°
1 BF
78%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.9° 24.9°
1 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
3 BF
78%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 26.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
78%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
26°C
25.6° 25.6°
1 BF
51%
Λαμία
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 27.4°
3 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.8°
4 BF
80%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
3 BF
61%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 23.3°
3 BF
83%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
24°C
24.2° 24.2°
1 BF
62%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
92%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
ο Μερτς
Ap photo

Μερτς: Να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr

Την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων για την επίλυση του Ουκρανικού δείχνουν πως είναι άκαρπες, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στέλνει το δικό του μήνυμα. 

Ο Μερτς, που είναι σταθερά στο πλευρό του Κιέβου, κάλεσε να βρεθεί τρόπος για να σταματήσει η Ρωσία τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας. 

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων αντιμετωπίστηκαν με μια επιθετικότερη προσέγγιση από αυτό το καθεστώς στη Μόσχα εναντίον του πληθυσμού στην Ουκρανία», είπε ο Μερτς, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του κόμματός του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Αυτό επίσης δεν θα σταματήσει έως να διασφαλίσουμε μαζί ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς λόγους… δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε ο καγκελάριος. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μερτς: Να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual