Μερτς: Να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο

Την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων για την επίλυση του Ουκρανικού δείχνουν πως είναι άκαρπες, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στέλνει το δικό του μήνυμα.

Ο Μερτς, που είναι σταθερά στο πλευρό του Κιέβου, κάλεσε να βρεθεί τρόπος για να σταματήσει η Ρωσία τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων αντιμετωπίστηκαν με μια επιθετικότερη προσέγγιση από αυτό το καθεστώς στη Μόσχα εναντίον του πληθυσμού στην Ουκρανία», είπε ο Μερτς, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του κόμματός του στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

«Αυτό επίσης δεν θα σταματήσει έως να διασφαλίσουμε μαζί ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως για στρατιωτικούς λόγους… δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε ο καγκελάριος.