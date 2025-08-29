Η Τουρκία κόβει κάθε πρόσβαση στο Ισραήλ

Κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροπλάνα και περιορίζει το εμπόριο με προορισμό το Ισραήλ.

Ιδιαίτερα σκληρή κριτική ασκεί συνεχώς η Άγκυρα στο Τελ Αβίβ, με αφορμή τις φονικές επιθέσεις και την κατάσταση λιμού που προκάλεσε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ισραήλ ως γενοκτονία και έχει παρομοιάσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Τώρα, η Τουρκία ανακοινώνει ότι κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά κυβερνητικά αεροπλάνα και οποιοδήποτε φορτίο όπλων για τον ισραηλινό στρατό, ενώ παράλληλα κλείνει τα λιμάνια της για το θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών και του Ισραήλ.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ακολουθεί την απαγόρευση του άμεσου εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ που ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2024.

«Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριό μας με το Ισραήλ. Έχουμε κλείσει τα λιμάνια μας σε ισραηλινά πλοία», δήλωσε ο Φιντάν σε ειδική κοινοβουλευτική συζήτηση για τη Λωρίδα της Γάζα που έγινε στην Άγκυρα. «Δεν επιτρέπουμε σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ να εισέρχονται στα λιμάνια μας, ούτε επιτρέπουμε σε αεροσκάφη να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας».

Η διακοπή των σχέσεων

Η Τουρκία διέκοψε τους άμεσους εμπορικούς δεσμούς με το Ισραήλ τον Μάιο του περασμένου έτους, απαιτώντας μόνιμη κατάπαυση του πυρός και άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2023, οι δύο χώρες πραγματοποίησαν εμπορικές συναλλαγές ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι είχε επιβληθεί απαγόρευση στη θαλάσσια κυκλοφορία που συνδέεται με το Ισραήλ, αν και δεν υπήρξε επίσημη δήλωση.

Τον περασμένο Νοέμβριο, οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την άδεια στο αεροπλάνο του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ να εισέλθει στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, που ταξίδευε σε διεθνή σύνοδο κορυφής στο Αζερμπαϊτζάν. «Ως Τουρκία, πρέπει να λάβουμε θέση σε ορισμένα ζητήματα», δήλωσε αργότερα ο Ερντογάν, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό.